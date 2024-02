AEW COLLISION 10 DE FEBRERO 2024 .— El miércoles pasado, el Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Bryan Danielson y Claudio Castagnoli) pudieron vencer a Volador Jr., Hechicero y Máscara Dorada 2.0 mediante trampa. Fue un golpe bajo por parte de Castagnoli para Hechicero el que definió la victoria. Este sábado veremos un nuevo capítulo, cuando Moxley y Castagnoli se enfrentan a otros dos astros del Consejo Mundial de Lucha Libre: Star Jr. y Esfinge, en una batalla que seguramente conseguirá alargar la guerra. La acción de AEW Collision se emite desde el Dollar Loan Center, en Henderson, Nevada.

Orange Cassidy realizará una nueva defensa al Campeonato Internacional AEW. Esta vez su rival será el peligroso Tomohiro Ishii.

La Campeona Mundial AEW, Toni Storm, enfrentará a Queen Aminata en una lucha no titular.

Por su parte, Deonna Purrazzo se medirá con Kiera Hogan.

Además, estará presente el Superestrella Clasificación R, Adam Copeland.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

►1- AEW vs. CMLL: Jon Moxley y Claduio Castagnoli vs. Esfinge y Star Jr Como los grandes astros del CMLL están en Japón para FantasticaManía de NJPW, por eso estos dos jóvenes talentos sacan la cara por la empresa mexicana en este combate, ante dos grandes figuras de AEW. Son muy buenos, así lo han demostrado en México, pero esta es su primera etapa en AEW. La lucha empezó con Star Jr. y Moxley golpeándose con todo. Star Jr. logró un candado a la cabeza, pero Mox reaccionó y atacó al brazo izquierdo de Star Jr. Mox luego le dio un derechazo en la cara, y Star Jr. con una rodada a espaldas logró quedar haciéndole una llave de rendición a Moxley, hasta que Castagnoli entró al ring y rompió la movida. Moxley luego abofeteó a Star Jr. y le dio varios machetazos al pecho, bastante dolorosos. Star Jr. intentó reaccionar con sus propias bofetadas, pero Mox le dio el relevo al suizo. Esfinge luego entró y ayudó a Star a patear a Claudo, quien tuvo que salir dodando del ring para tomar un segundo aire. Castagnoli luego se metió al ring y atacó con un slam contra la lona a Esfinge. Castagnoli luego evitó un toque de espaldas y atacó a Esfinge con su Helicóptero Big Swing. Moxley luego entró y atacó a Star Jr. y Esfinge con derechazos. Luego de esto, Esfingue logró reaccionar y con ayuda de las sogas, cayó sobre Mox y Castagnoli. El Blackpool Combat Club se salió del ring para tomar un segundo aire. Castagnoli regresó y atacó a Star Jr., quien luego lo sorprendió con un gran golpe con el antebrazo en la cara. Moxley luego arrojó a Esfinge contra la barricada de protección y así nos fuimos a comerciales. Mox luego atacó en el esquinero a Star Jr. y lo dio machetazos al pecho. Moxley le dio tremendo superpléx desde el esquinero a su rival y dio paso a Castagnoli, quien siguió atacándolo ycasi se lleva la lucha. Castagnoli le hizo una dormilona a Star Jr. y el réferi tuvo que ver que estuviera consciente. Tras comerciales, Moxley estaba sangrando de la frente y Star Jr. logró tomar el relevo y atacar con una patadota a Castagnoli. Luego, Esfinge atacó a Mox y casi se lleva la lucha, le tocó a Castagnoli romper el toque de espaldas. Luego, Mox atacó a Esfinge con tremendo lazo al cuello y lo cubrió, pero la cuenta llegó solo a dos. Esfinge luego siguió atacando a Mox con rodillazos. El final de la lucha llegó poco después de que Esfinge atacara a Claudio y lo dejara caer duro contar la lona. Moxley entró y se llevó la lucha. El Final Palanca al brazo de Jon Moxley sobre Star Jr. Valoración 8.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una gran lucha, excelente debut de los mexicanos en AEW, un clásico instantáneo.

► Tras el match, Mox tomó micrófono y le dijo a Star Jr. y Esfinge que enviaran un mensaje al CMLL: «Si quieren venir por nosotros, los estaremos esperando. Lucharemos ante cualquier equipo en el mundo…»

► Y en eso, FTR hizo su entrada al ring y se armó la gorda, se dieron con todo con Blackpool Combat Club. Todos los luchadores y réferis salieron tras bambalinas para evitar que la gran trifulca siguiera.

►2- Daniel García vs. Shane Taylor La campana sonó y ambos hombres midieron fuerzas, luego se hicieron toma de réferi, pero Shane sacó ventaja y mandó a volar a García. Tras esto, de nuevo, se hicieron toma de réferi y García atacó el brazo de Taylor, hasta que este se liberó. Taylor lanzó un derechazo, pero falló. Lo cual le permitió a García tomarle el brazo derecho y seguirle molestándoselo hasta que este logró tocar las sogas. García luego derribó a Taylor con una tacleada de hombro y lo lelvó al esquinero, en donde le dio tremendo raquetazo al pecho. García luego siguió castigando a Taylor hasta que este lo sacó del ring y lo dejó caer contra el suelo de ringside. Más adelante, Taylor dio un golpe a García en toda la quijada cuando este intentaba ponerse en pie. García luego recibió un tremendo derechazo a la cara. Más adelante, Taylor atacó con un cabezazo a García y luego, este reaccionó con derechazos a la cara. García siguió dándole patadas a Taylor y luego, este reaccionó con tremendo derechazo a la cara que le dio una cobertura en dos segundos. García pateó a Taylor en la pierna izquierda y luego pudo atacarle la misma para llevarse la victoria. El Final Cruceta a la pierna de Daniel García. Valoración 6.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena contienda, Daniel García tiene mucho talento. Shane Taylor no se queda atrás.

►3- Brian Cage vs. The Outrunners Una lucha en desventaja en donde Brian Cage volvió a demostrar su gran poderío. Turbo Floyd y Truth Magnum intentaron unirse y atacar con un slam contra la lona a Cage, sin embargo, este reaccionó y atacó de un puñetazo a Turbo y luego le hizo un powerbomb. Más adelante, atacó a Turbo y lo hizo rendir. El Final Candado a la cabeza de Brian Cage para Truth Magnum. Valoración 4.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad

► Tras la contienda, Brian Cage golpeó a la mascota de los Vegas Golden Knights hasta que Hook apareció y atacó a Cage, ambos se fueron tras bambalinas golpeándose.

► Tras bambalinas, Eddie Kingston atacó verbalmente a los Young Bucks por el ataque tan brutal que leh icieron a Stnig y Darby Allin en el pasado Dynamite, luego de que estos conquistaran el Camepoanto Mundial de Parejas AEW.

► Luego, Eddie Kingston dijo que Bryan Dnaielson le estaba robando el momento a Bryan Keith y retó a Danielson a una lucha en el PPV AEW Revolution 2024, en marzo, en donde si Kington gana, Danielson tendrá que darle la mano.

Eddie Kingston throws down a CHALLENGE to Bryan Danielson for #AEWRevolution… with a unique stipulation! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!#EddieKingston pic.twitter.com/bVwKbyInUV — All Elite Wrestling (@AEW) February 11, 2024

► Tony Schiavone presentó a The Rated R Superstar Adam Copeland. Schiavone le informó a Copeland que como Strickland y Adam PAge iban a luchar en Revolution por el CAmeponato Mundial de Peso Completo AEW que ostenta Samoa Joe, en triple amenaza, él era el siguiente en el ranking y podía elegir a qué campeonato iba a retar.

► Copeland primero dijo que si él hubiera estado en Dynamite, nunca hubiera permitido que The Young Bucks hubieran atacado brutalmente a sus amigos Darby Allin y The Icon Sting, dijo que eso nunca hubiera pasado y envió una dura advertencia a los Young Bucks.

► Finalmente, Adam Copeland dijo que ya todos los otros campeonatos tenían retadores, excepto, el Campeonato TNT de Christian Cage.

Who does Adam Copeland want to challenge? Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@RatedRCope pic.twitter.com/AHGcuZnjjd — All Elite Wrestling (@AEW) February 11, 2024

► Daniel García apareció y dijo que tanto él como Copeland han estado obteniendo importantes victorias en AEW, incluso, García venció a The Patriarchy junto con FTR la semana pasada en Collision, por lo que él debería ser quien rete a Christian Cage por el Campeonato TNT.

► «Lucharé contra quien quiera que esté en la fila si eso significa poder levantar el oro», señaló García. Adam Copeland lo retó a una lucha en el próximo miércoles en Dynamite, en donde el ganador, se convertiría en el retador oficial de Christian Cage. García aceptó y le dio la mano a Copeland, este aprovechó para acercarlo a su cara y le dijo que el miércoles él le iba a patear la cara.

► En backstage, Kris Statlander, Willow Nightingale y Stokely Hathaway son entrevistados por Renée Paquette. Hathaway dijo que Skye Blue y Julia Hart podrían unirse y hacer equipo como las Hot Topic todo lo que quisieran, pero que eso no las hacía unas malotas badassess como sus muchachas. Statlander y Nightingale le dijeron a Hathaway que quería que lograra una lucha ante ellas, pero este les respondió con que Tony Khan tenía su número bloqueado.

Willow Nightingale and Kris Statlander have a challenge for Skye Blue and Julia Hart! Now if only Stokely Hathaway wasn't blocked on social media… Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@CallMeKrisStat | @WillowWrestles | @StokelyHathaway pic.twitter.com/mKPCN6xA2q — All Elite Wrestling (@AEW) February 11, 2024

