AEW 9 DE FEBRERO 2024 .— Las figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre mantienen firme su marcha en AEW. El miércoles pasado, el Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Bryan Danielson y Claudio Castagnoli) pudieron vencer a Volador Jr., Hechicero y Máscara Dorada 2.0 mediante trampa. Ahora veremos a Místico enfrentar en mano a mano a Matt Sydal, buscando igualar los cartones en esta guerra. La acción de AEW Rampage se emite desde el Footprint Center, en Phoenix, Arizona.

En encuentro de tercias, The Undisputed Kingdom (Roderick Strong, Mike Bennett y Matt Taven) se verán las caras con Orange Cassidy, Trent Beretta y Rocky Romero.

Por su parte, Kris Statlander y Willow Nightingale se medirán con Saraya y Ruby Soho.

Además, los Young Bucks (Matthew Jackson y Nicholas Jackson) regresan a la acción. Los vicepresidentes ejecutivos de AEW se programaron contra dos luchadores locales: Mondo Rox y Robbie Lit.

AEW Rampage 9 de febrero 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

►Inicia la acción, en lucha de tríos, The Undisputed Kingdom Roderick Strong, Mike Bennett y Matt Taven contra The Best Friends, Trent Beretta y Rocky Romero y Orange Cassidy.

The Undisputed Kingdom (Roderick Strong, Mike Bennett y Matt Taven) vs. The Best Friends, (Trent Beretta y Rocky Romero) y Orange Cassidy. Inician la acción Cassidy y Strong, bueno, es un decir, Strong sale del cuadrilátero. Taven y Bennet vienen del segmento donde Adam Cole se reveló como The Devil, ellos eran los encapuchados que ahora son campeones de parejas Ring of Honor. Lo que no tiene honor es como masacran a Romro por turnos, hasta que Beretta recibe un relevo furtivo. ¡Doble rodillazo de los besties! Taven se duele en el piso. Strong quiere sorprenderlo pero vuela vuela, Beretta conecta 2 German Suplex al hilo sobre Strong. Vuelven a la estrategia de los relevos rápidos y Beretta paga los platos rotos con su cuerpo. Hasta que Bennet conecta Súplex y Frog Splash de Taven que esquiva Beretta, Cassidy recibe el relevo y quiere bailar con Strong. Pero termina bailando con Taven, Superkick de Taven a Cassidy y ambos en la lona. En un parpadeo Romero domina la lucha y aplasta a ssus rivales con lazo contra el esquinero, hasta que Strong lo detiene de una patada voladora y lo deja servido para la cuenta de 3. El Final Strong conecta sobre Romero End of Heartache, Taven lo cubre y la cuenta llega a 3. Valoración 6.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Los 6 tuvieron su momento de brillar Contras Pudo durar más

Contras Pudo durar más



►Continuamos la velada con el regreso de Los Young Bucks, contra Mondo Rox y Robbie Lit.

Los Young Bucks (Matthew Jackson y Nicholas Jackson) vs. Mondo Rox y Robbie Lit. Los Young Bucks llegan al cuadrilátero vestidos con la misma ropa con la que le dieron una paliza a Sting y Darby Allin, con sangre incluida. Matt inicia pisoteando a Lit luego decide devolverlo a la lona con Lariat. Relevo para Nick, el cual tira en el esquinero a Lit para que Rox pueda entrar, a recibir un lazo a traición de Matt. El árbitro se distrae y patada en las partes blandas para Rox y, para agregar insulto a la herida: doble rodillazo, ambos hermanos lo noquean. Está servido para la cuenta de 3. El Final V-Trigger de los hermanos Jackson a Rox, y llega así la 3 palmada en la lona. Valoración 7.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Con ese vestuario narrativamente siguen vendiendo su rivalidad

Contras



►Llegó el turno de Sydal vs. Místico, que suben al cuadrado de las doce cuerdas.

Matt Sydal vs. Místico Llegó así la exhibición entre Místico versus Matt Sydal. El protagonista del vídeo musical de la banda española la quinta estación: Me muero, por otro lado un luchador bastante influencia por el espectacular estilo mexicano. Al inicio ambos empiezan a retarse a derribadas rápidas, luego, deciden competir por quien vuela más espectacular. Pues bien, Místico con un Tope Suicida lleva la delantera. Sydal pone de cabeza en el esquinero a Místico, corre, toma distancia, se devuelve y patadas voladoras bajas que impactan en la cara de Místico. Sydal toma la delantera y azota contra la lona a Místico con White Noise. Místico se cansa y empieza a intercambiar derechazos con Sydal. Ambos montados en el esquinero, bueno, Místico vuela luego de ser empujado por Sydal, regresa al esquinero y lo sorprender para dejarlo espaldas planas. El Final Spanish Fly de Místico sobre Sydal, para llegar a la cuenta de 3. Valoración 5.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Ambos tienen química Contras Hubo varios puntos muertos sin hacer nada en la lucha

Contras Hubo varios puntos muertos sin hacer nada en la lucha



►Llegamos así al evento estelar de la noche, Kris Statlander y Willow Nightingale en exhibición contra Saraya y Ruby Soho.

Kris Statlander y Willow Nightingale vs. Saraya y Ruby Soho Soho y Saraya llegan con ganas de repartir rodillazos. ¿Qué opinarán de eso Statlander y Nightingale? Saraya inicia con Statlander, inician con acción a ras de lona. Soho recibe el relevo, igual que Nightingale, que decide someter a ras de lona a Soho, no contenta con ello le da rodillazos. Luego, decide un Fisherman Suplex con puente, la cuenta no pasa de 2. Relevo para Statlander, relevo para Nightingale, deja a Soho en el esquinero y decide aplastarla con su humanidad. Las rudas no quieren eso, así que Saraya la hace caer en el esquinero de espaldas, Nightingale es mermada por las rudas. Por varios minutos Nightindale es el costal de boxeo de las rudas. Hasta que se cansa, patea a Saraya y logra el relevo, por el otro lado entra Soho, quien se enfrenta a Statlander que recibe un rodillazo, Nightingale entra a hacer el salve pero en un intercambio Saraya le da sin querer un derechazo a Soho. Luego de eso, la menos rencoroso o sea, Soho le niega el relevo a Saraya y la deja sola en el ring. A lo que Nightingale aprovecha para llevarse la lucha. El Final Doctor Bomb de Nightingale a Saraya para la cuenta de 3. Valoración 6.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Lo de la traición de Soho le dio picante

Contras



