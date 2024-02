Bruce Prichard no puede hablar de la demanda contra Vince McMahon

En medio de la controversia generada por la demanda presentada el 25 de enero una ex empleada contra Vince McMahon, WWE y el ex ejecutivo John Laurinaitis, Bruce Prichard, actual director ejecutivo de WWE, se ha visto limitado en dar cualquier comentario al respecto.

La demanda acusa a McMahon de tráfico sexual, abuso emocional y agresión sexual, detallando incidentes que supuestamente ocurrieron desde marzo de 2019, cuando Grant y McMahon se conocieron, hasta marzo de 2022.

Bruce Prichard, quien ha estado trabajando con WWE desde febrero de 2019 y asumió el cargo de director ejecutivo en octubre de 2019, fue abordado sobre la demanda durante una entrevista en el podcast «Something To Wrestle». Sin embargo, Prichard señaló que no tiene la libertad de discutir asuntos legales de la empresa.

«En cuanto a demandas y cosas de esa naturaleza, no tengo la libertad de discutir ningún asunto legal de la empresa en absoluto. A eso, no hay nada que pueda decir. No puede haber una respuesta desde el punto de vista legal. Puedes preguntar hasta que se te ponga azul la cara, y esa va a ser tu respuesta.»

«Es un asunto legal. A veces, es tan simple como, para los que creen, se necesita la explicación; Para aquellos que no lo hacen, ninguna explicación servirá. Ahí es más o menos donde estamos. Dejemos que el resto quede en manos del excelente sistema legal que tenemos aquí en los Estados Unidos de América.