NJPW: Cartel «The New Beginning in Osaka»

«The New Beginning in Osaka» es el segundo magno evento de la serie que New Japan Pro Wrestling ofrecerá en febrero.

► «The New Beginning in Osaka»

A pesar de que Tanahashi no estaba seguro de exponer el título, finalmente él, Kazuchika Okada y Tomohiro Ishii expondrán por octava vez el Campeonato de Tercias NEVER ante TMDK (Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita).

Los flamantes dobles monarcas de NJPW, Hikuleo y El Phantasmo expondrán el Campeonato de Parejas IWGP, ante KENTA y Chase Owens del Bullet Club.

En mano a mano especial, Zack Sabre Jr. y Bryan Danielson sostendrán el cuarto combate individual en su historia. El inglés busca cobrar venganza de lo ocurrido en Wrestle Dream de AEW de octubre.

En el turno principal, se realizará en una lucha en jaula (la primera desde 2004) donde United Empire (Will Ospreay, Jeff Cobb, HENARE, TJP y Francesco Akira) contra el Bullet Club War Dog (David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney); ésta será la última lucha de Ospreay con NJPW.

El cartel completo queda así:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN OSAKA», 11.02.2024

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

1. Toru Yano y YOH vs. Ryusuke Taguchi y Oleg Boltin

2. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Great-O-Khan y Callum Newman

3. Shota Umino, El Desperado, Master Wato y Tomoaki Honma vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi y SHO

4. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

5. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii (c) vs. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

6. IWGP Tag Team Title: Hikuleo y El Phantasmo (c) vs. KENTA y Chase Owens

7. Special Singles Match: Zack Sabre Jr. vs. Bryan Danielson

8. Cage Match: Will Ospreay, Jeff Cobb, HENARE, TJP y Francesco Akira vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney