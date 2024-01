NJPW: Carteles «Road to the New Beginning»

Luego de «The New Beginning in Nagoya», New Japan Pro Wrestling realizará la gira «Road to the New Beginning 2024″.

► «Road to the New Beginning»

La gira comprenderá diez fechas, comprendidas del 21 de enero al 9 de febrero. Cuatro jornadas de la gira se celebrarán en el Korakuen Hall. Además se tienen planeadas dos combates titulares, donde se expondrán los títulos junior.

El 23 de enero en el Korakuen Hall, El Desperado expondrá por primera vez el Campeonato de Peso Jr. IWGP respondiendo al reto de Yoshinobu Kanemaru.

El otro título que se disputará en la gira es el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP. Catch 2/2 (TJP y Francesco Akira) concederán revancha directa a los monarcas precedentes BULLET CLUB War Dogs (Clark Connors y Drilla Moloney). El duelo se efectuará el 4 de febrero, también en el Korakuen Hall.

Los carteles completos quedan así:

NJPW, 21.01.2024

Nagahama Ika Twin Arena

1. Shoma Kato vs. Katsuya Murashima

2. Hikuleo, El Phantasmo y Jado vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

3. Jeff Cobb, Great-O-Khan, HENARE, TJP, Francesco Akira y Callum Newman vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors, Drilla Moloney y Gedo

4. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Tomoaki Honma vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

5. Tama Tonga, Shota Umino y Oleg Boltin vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo

6. Togi Makabe, El Desperado y Master Wato vs. Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

NJPW, 23.01.2024

Tokyo Korakuen Hall

1. Ryusuke Taguchi y Katsuya Murashima vs. YOH y Shoma Kato

2. Great-O-Khan, HENARE, TJP, Francesco Akira y Callum Newman vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney

3. Hikuleo, El Phantasmo y Jado vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

4. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Tomoaki Honma vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

5. Tama Tonga, Shota Umino y Togi Makabe vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Yujiro Takahashi

6. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

7. SHO vs. Master Wato

8. IWGP Jr. Heavyweight Title: El Desperado (c) vs. Yoshinobu Kanemaru

NJPW, 24.01.2024

Tokyo Korakuen Hall

1. Toru Yano y Katsuya Murashima vs. Oleg Boltin y Shoma Kato

2. Hikuleo, El Phantasmo y Ryusuke Taguchi vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

3. Tama Tonga, El Desperado, Master Wato y Tomoaki Honma vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru

4. Great-O-Khan, HENARE, TJP, Francesco Akira y Callum Newman vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney

5. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Tiger Mask vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

6. Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI vs. Taichi, Yuya Uemura y TAKA Michinoku

7. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. SANADA y DOUKI

8. Shota Umino vs. Ren Narita

NJPW, 01.02.2024

Nagano Prefectural Budokan

1. Togi Makabe y Katsuya Murashima vs. Oleg Boltin y Shoma Kato

2. Toru Yano, El Desperado y Master Wato vs. Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru

3. Shota Umino, Tomoaki Honma y YOH vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo

4. Hikuleo, El Phantasmo y Jado vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

5. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Ryusuke Taguchi vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

6. Jeff Cobb, HENARE, TJP, Francesco Akira y Callum Newman vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

NJPW, 03.02.2024

Saiden Chemical Arena (Saitama City General Gymnasium)

1. Togi Makabe y Shoma Kato vs. Oleg Boltin y Katsuya Murashima

2. Toru Yano, El Desperado y YOH vs. Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru

3. Shota Umino, Ryusuke Taguchi y Master Wato vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo

4. Hikuleo, El Phantasmo y Jado vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

5. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Tomoaki Honma vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

6. Jeff Cobb, HENARE, TJP, Francesco Akira y Callum Newman vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

NJPW, 04.02.2024

Tokyo Korakuen Hall

1. Shota Umino, Togi Makabe, El Desperado, Master Wato y Oleg Boltin vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru

2. Hikuleo, El Phantasmo y Tomoaki Honma vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

3. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Ryusuke Taguchi vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

4. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

5. HENARE vs. Gabe Kidd

6. Jeff Cobb vs. Alex Coughlin

7. Callum Newman vs. David Finlay

8. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Francesco Akira y TJP (c) vs. Clark Connors y Drilla Moloney

NJPW, 05.02.2024

Tokyo Korakuen Hall

1. Great-O-Khan vs. Katsuya Murashima

2. Hikuleo, El Phantasmo y Jado vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

3. Shota Umino, Tomoaki Honma, El Desperado, Master Wato y Oleg Boltin vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru

4. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Togi Makabe vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

5. Jeff Cobb, HENARE, TJP, Francesco Akira y Callum Newman vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney

6. Team Competition – Elimination Match: Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

NJPW, 06.02.2024

Wing Hat Kasukabe

1. Tomoaki Honma y Shoma Kato vs. Oleg Boltin y Katsuya Murashima

2. Toru Yano, El Desperado y YOH vs. Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru

3. Yuji Nagata, Shota Umino y Master Wato vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo

4. Hikuleo, El Phantasmo y Jado vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

5. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Tiger Mask vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

6. Jeff Cobb, HENARE, TJP, Francesco Akira y Callum Newman vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

NJPW, 08.02.2024

Iwaki Municipal Gymnasium

1. Toru Yano y Shoma Kato vs. Oleg Boltin y Katsuya Murashima

2. Yuji Nagata, El Desperado y Master Wato vs. Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru

3. Shota Umino, Tiger Mask y YOH vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo

4. Hikuleo, El Phantasmo y Jado vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

5. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Tomoaki Honma vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

6. Jeff Cobb, HENARE, TJP, Francesco Akira y Callum Newman vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

NJPW, 09.02.2024

Koga City Central Sports Park Hanamomo Gymnasium

1. Yuji Nagata y Katsuya Murashima vs. Oleg Boltin y Shoma Kato

2. Toru Yano, El Desperado y YOH vs. Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru

3. Shota Umino, Tomoaki Honma y Master Wato vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo

4. Hikuleo, El Phantasmo y Jado vs. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori

5. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Tiger Mask vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

6. Jeff Cobb, HENARE, TJP, Francesco Akira y Callum Newman vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku