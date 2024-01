UFC vuelve a México después de cuatro años y lo hará presentando un gran evento donde habrá gran presencia latina y donde Brandon Moreno se está llevando todos los reflectores.

UFC México 2024 se llevará a cabo el sábado 24 de febrero en la Arena Ciudad de México. Este lugar ha sido sede de varios eventos de la empresa en pasado y seguirá siendo su casa una vez más.

La preventa de boletos inicia el jueves 11 de febrero de 2024; aquí puedes registrarte para poder realizarla. Mientras que la venta general comienza el lunes 15 de enero de 2024. Los costos específicos de los boletos aún no se han revelado; sin embargo, el periodista Rodrigo del Campo, aseguró que los boletos van desde 44 a 278 dólares más cargo.

The full #UFCMexico card will be announced when the ticket sale starts, 8 out of 10 official as of now. The ticket prices have leaked and I have confirmed, they are priced to sell so expect a sell out. Tickets start at 44 USD to 278 USD plus fees for floor.

— Rodrigo Del Campo González (@RodDelCampo) January 8, 2024