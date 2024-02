Booker T expresa sus dudas con Mercedes Moné en AEW

En el anuncio de Dynamite: Big Business, AEW parece revelar que será el evento en que Mercedes Moné realice su debut en la compañía. Todavía no es oficial pero Booker T analiza la posible conversión de «The CEO» en All Elite en un reciente episodio de su pódcast, The Hall of Fame.

► Mercedes Moné en AEW

«Viste los signos de dólar, ¿verdad? Al final del día, eso es lo que importa. Si Moné no pudo llegar a un acuerdo con la WWE y la puerta está abierta en AEW, pues ¿por qué no hacerlo? Quiero decir, eso es… ¿Cuántas veces lo he visto? ¿Cuántas veces lo he dicho? Mil veces más. Cuando hablamos, estábamos pensando en que Moné fuera a Japón, ¿verdad? Y eso es lo que Moné iba a ser. Eso era donde iba a estar. ¿Y cuántas veces lo he dicho, maldita sea? Si no tienes que trabajar en Japón, no lo harás. Si puedes trabajar aquí en casa, lo harás. La lucha en Japón no es como aquí en Estados Unidos. Esas arenas no son como aquí en Estados Unidos. Puedes luchar en el Tokyo Dome todo lo que quieras, pero no es como estar en casa en una cama caliente con un control remoto en la mano.

«La última vez que vimos a Moné, salió y tuvo una lesión. Está lesionada. Cuando regrese, ¿qué versión de Moné vamos a ver? No, no, esta será prácticamente la primera versión de Moné que hemos visto en la televisión estadounidense. Así que tengo que ver cómo se desarrolla esto. A veces, cuando sales de un sistema, cuando no estás trabajando con chicos dentro de ese sistema, todo cambia. Realmente lo hace, y lo digo porque he trabajado con chicos en WCW. He trabajado con chicos en TNA, ECW, WWF, WWE. He trabajado con un montón de chicos independientes por todas partes. Muchos chicos, así que mi punto es que cuando cambias de sistema a veces… cuando finalmente tuve la oportunidad de trabajar con chicos de ECW después de verlos en televisión, pensando que esos chicos podían trabajar. Y trabajé con ellos una vez —RVD es una excepción, un par de chicos son excepción. Pero algunos de esos chicos, dices, ‘Espera un minuto, pensé que estos chicos podían trabajar,’ y no podían trabajar en absoluto. Así que realmente tienes que ser muy, muy cuidadoso cuando entras en una situación diferente.»