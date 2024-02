Simbólico resulta que la despedida (esperemos que temporal) de Will Ospreay de NJPW vaya a darse contra el Bullet Club, principal rival en su día de CHAOS, grupo donde «The Assassin» hizo sus primeros pinitos como competidor del «King of Sports».

Y actualmente, el Bullet Club es principal rival de United Empire, facción liderada por Ospreay, desde que David Finlay, martillo en mano, destruyó el Campeonato de los Estados Unidos de Peso Completo IWGP; cetro que el británico elevó hasta la estratosfera durante 2023.

Dentro de seis días, este próximo domingo, principal combate del show The New Beginning In Osaka, todo se dirimirá dentro de una jaula de acero, con United Empire y el Bullet Club batallando como canto de cisne de Ospreay.

► Guerra en Osaka

El Bullet Club se apuntó ayer un buen tanto como previa, porque Drilla Moloney y Clark Connors vencieron a TJP y Francesco Akira para reconquistar el Campeonato de Parejas Junior IWGP en la sexta jornada de Road To The New Beginning.

Y además, tras la lucha, David Finlay y Cía apalizaron a TJP y Akira, con el irlandés dando cuenta de una importante novedad sobre la batalla que librarán el domingo.

Micro en mano, Finlay reveló que los suyos y United Empire lucharán bajo reglas de War Games. Véase, él y Ospreay entrarán en primer lugar en la jaula de acero, y cada dos minutos, un miembro de cada grupo se les unirá. Eso sí, el Bullet Club tendrá la ventaja del turno, importante factor.

Como dijimos, este domingo 11 de febrero, desde la EDION Arena de Osaka (Japón), se celebrará NJPW The New Beginning In Osaka.