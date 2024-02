En «shock» todavía por la noticia que impactó a TNA, horas después, mi compañera de SUPERLUCHAS Wendy Cervantes recogió este reporte vía Fightful que teóricamente explicaba el porqué de ese cese de Scott D’Amore.

Pero como ya expuso un servidor, desde el minuto uno, se entendía la existencia de algún motivo extra detrás del movimiento. Dave Meltzer, ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio, especuló con ello.

«[TNA] estaba de vuelta, empezaba a ganar popularidad, pero [Anthem] sólo quería tener un producto, hacer grabaciones, cumplir con los eventos de pago por visión, el asunto del ‘streaming’ y hacerlo todo lo más barato posible . Si esa fue la razón de la ruptura o hubo más cosas que no sabemos, estoy seguro de que saldrán en los próximos días. Pero es lo único que de alguna manera la gente me ha contado, que hubo una disputa con la directiva».

«Creo que [D’Amore] pensaba que era hora, tú sabes, de gastar más dinero , de intentar ir a por más talentos, de intentar elevar el producto, de ganar un poco de ‘momentum’. Y la gente de Anthem le dijo, ‘No queremos incrementar el presupuesto’ e incluso querían recortarlo, pero sin duda no querían aumentarlo […] Él siempre quiso conseguir mayor presupuesto y siempre se lo negaron.

Por su parte, Mike Johnson de PWInsider hace una interesante aportación.

«Muchas personas asumieron que algo malo ocurrió para que D’Amore saliera, pero nos dicen fuentes cercanas a Anthem que no fue el caso. Aunque nadie tiene claro por qué se tomo esta decisión, en el último día la creencia parece basarse en la idea de que Len Asper, jefe de Anthem, y D’Amore, tuvieron un choque de posturas en el que no estaban de acuerdo en como TNA debía dirigirse y solo una persona iba a ganar ese choque: Asper.

«El rumor que circula desde hace unos días es que en algún punto de las últimas semanas, D’Amore hizo una oferta a Anthem para comprar TNA, se dice que respaldada por una importante institución bancaria, pero fue rechazada. Hemos oído que Anthem lo tomó como una oferta legítima que era digna de consideración, pero se tomó la decisión de no aceptar. Si Anthem quería deshacerse de TNA, podrían haberla vendido a D’Amore o haber buscado ofertas de WWE, AEW, etc. No existen pruebas de eso.

«Si [D’Amore] estaba haciendo una oferta para comprar el activo y marcharse con él, eso significa que D’Amore sabía que el reloj corría en su contra y quería tratar de conservar algo que sentía que era importante para él. Al igual que Eric Bischoff una vez tratando de comprar WCW, Amore hizo un esfuerzo, pero no sucedió.

«Se nos dice que D’Amore era consciente de de que el cambio se avecinaba, por lo que no fue un despido sorpresivo, incluso si se anunció ayer y sorprendió a todos. Era algo que se venía gestando desde hacía varias semanas, ya que nos habíamos enterado hace unas semanas y estábamos trabajando para confirmar la noticia».