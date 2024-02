Sting y Darby Allin, Campeones de Parejas AEW | The Young Bucks arruinan la fiesta

Ricky Starks y Big Bill, los Campeones de Parejas de AEW, se enfrentaron a una de las defensas más complicadas, pues se enfrentaron a Sting y Darby Allin.

Enseguida Allin se lanzó al ataque y aunque Sting comenzó a tomar el control contra Starks, Big Bill pudo detener a Darby y dominarlo, pese a los intentos de reacción no pudo detenerlo; sin emabrgo, cunado, Starks y Bill se enfocaron en Allin, Sting les cayó desde un balcón entre el público.

La guerra entre los dos equipos fue intensa, pues aunque los cuatro luchadores finalmente llegaron a la zona de ringside, siguieron golpeándose con todo, y gracias a unos sillazos de Sting tomaron la ventaja.

Los retadores parecían tener el control, pero Big Bill reaccionó con contundencia al derribar primero a Sting y luego atrapar a Allin en pleno vuelo para ejecutar un poderoso azotón.

Una vez en el ring, Big Bill utilizó su imponente fuerza para lanzar a Darby por todas partes, dejándolo incapaz de reaccionar. Cuando parecía que iba a poner fin a la contienda, Sting intervino para salvar a su compañero y nivelar la situación.

