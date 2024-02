Kevin Owens realizó un fantástica actuación en la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber: Perth. Aunque no le valió para salir victorioso. Además, no ocurrió en ella nada que indique qué podría estar haciendo en WrestleMania 40, donde el ganador de la lucha, Drew McIntyre, luchará contra Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado.

Pero en realidad «The Prizefighter» no acudía al combate solo para ganarlo sino también para cumplir el deseo de un joven fan de Make-A-Wish: realizar un chokeslam. Seguro que muchos se sorprendieron al ver usar este movimiento a KO durante el choque pues no forma parte de su arsenal pero lo hizo por este motivo.

Cumplir el deseo de un niño es mucho mejor que cualquier victoria.

A young boy from Make A Wish foundation asked Kevin Owens to do a Chokeslam inside of the Elimination Chamber and KO just delivered.

What a guy. ❤️ #WWEChamber pic.twitter.com/Zac8m8ZHYs

— PW Chronicle (@_PWChronicle) February 24, 2024