Al término de Elimination Chamber: Perth, Rhea Ripley compartió unas palabras a las que ahora tenemos acceso con las que expresa su emoción por estar viviendo una de las mejores noches de su vida. Una noche en la que sigue siendo la Campeona Mundial de la WWE, en la que estelariza un Premium Live Event, en la que se reafirma en el mejor momento de su carrera, y también en la que está acompañada de su familia, lo cual no es habitual dado que ellos viven en Australia, su país natal.

La campeona explica, entre lágrimas (aunque dice que no le gusta llorar en cámara), lo abrumada que se sintió por toda la situación, con sus familiares pero también con el gran apoyo de los fanáticos, que la recibieron de la mejor de las mejoras en su vuelta a casa. También habla de su próxima lucha en Becky Lynch en WrestleMania 40 en defensa del título recordando sus tiempos juntas en NXT y señalando que será un momento de sueño cumplido.

Rhea Ripley celebrating with her family who was sitting ringside in their home-country of Australia is what it’s all about.

A wholesome moment. ❤️ #WWEChamber pic.twitter.com/m8xmIEQZYM

— PW Chronicle (@_PWChronicle) February 24, 2024