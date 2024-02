Kevin Owens decepcionado por su etapa com Campeón de Parejas

Kevin Owens se volvió a asociar con Sami Zayn durante el año pasado para eventualmente derrotar a The Usos, logrado el Campeonato Indisputable en Parejas WWE en WrestleMania 39. Mantuvieron su reinado del título durante cinco meses hasta que fueron derrotados por Damian Priest y Finn Balor, miembros de The Judgment Day en Payback 2023. Poco después, esta sociedad llegó a su fin dado que ambos fueron seleccionados por marcas distintas en el último WWE Draft.

► Kevin Owens destaca los aspectos positivos de su Campeonato de Parejas

Durante una entrevista reciente con Alex McCarthy de Mail Sport, Kevin Owens expresó cómo se sentía respecto a su etapa como Campeón en parejas junto a Sami Zayn. Owens declaró que él y Sami trabajaron duro para estar en los estelares de Monday Night Raw cada semana, participando en luchas que llamaban la atención al Universo WWE. De hecho, The Prizefighter destacó que estos logros a menudo pasaban desapercibidos porque tuvieron lugar en RAW en lugar de un evento premium, y básicamente esa fue la causa de su decepción, dado que considera que el nivel de audiencia fue significativamente menor.

“Sami y yo trabajamos duro para dar eventos estelares en RAW cada semana que tenían a la gente enloquecida y lo logramos, y no soy alguien que se jacta de sí mismo, realmente no lo soy, pero creo que Sami y yo hicimos un gran esfuerzo. Hay muchas cosas especiales como campeones que pasaron desapercibidas porque no estaban en un evento premium. No estaban bajo las grandes luces brillantes. Generalmente estaban en RAW”.

En la actualidad, Kevin Owens fue parte del Elimination Chamber varonil este sábado, pero se quedó corto con el resultado, mientras que Sami, hoy miembro de Raw, ni siquiera pudo clasificar para el reciente evento premium y su ruta hacia WrestleMania sigue siendo incierta en este punto.