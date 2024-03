Drew McIntyre desvía un momento su atención de CM Punk para criticar tanto a Cody Rhodes como a Seth Rollins.

En realidad, nunca los ha perdido de vista, en especial a «The Visionary», contra quien luchará por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en WrestleMania 40.

Aún así, no cabe duda de que ha estado más enfocado en el «Best in the World», a quien incluso citó para SummerSlam.

► McIntyre critica a Rhodes y Rollins

En Gorilla Position, acerca de Rollins, McIntyre comenta:

«Expresé claramente mis sentimientos en el programa de la semana pasada, que su enfoque debería estar en el Campeonato Mundial, su enfoque debería estar en RAW, y no debería estar… estirándose tanto, pero al mismo tiempo, parece que viene de un lugar egoísta para mí. Estaba tratando de convencer a Cody de tener la lucha con él, en lugar de terminar la historia, lo cual Cody prometió a todos que iba a hacer. Y los fanáticos claramente estaban diciendo ‘No queremos esto. Queremos que Cody haga lo que dijo que iba a hacer y termine la historia'».

Y en la misma entrevista apunta esto sobre Rhodes:

«Le mintió a The Rock. Se pregunta por qué The Rock está actuando así, dijo ‘Puedes tener esta lucha’. Luego no la dio, la retiró. Así que Cody es un mentiroso, pero eso no es asunto mío en SmackDown. Pueden manejarlo allí».

El luchador de Escocia ha cambiado notablemente su actitud y eso le ha dado la libertad de realizar todo tipo de ataques a los demás.

Eso sí, nada de esto tiene importancia si al final vuelve a caer en su lucha por el título.