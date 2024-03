Drew McIntyre: «Seguiré luchando, ya sea en WWE o no»

En medio de tantos rumores en torno a la decisión de no renovar contrato con WWE, Drew McIntyre ha revelado que, hasta la fecha, tampoco ha estampado su firma en un nuevo contrato con WWE. Pero, asegura, que esto no le afecta, pues seguirá luchando, ya sea en WWE o no. Así lo reveló en una reciente entrevista con The Masked Man Show de The Ringer. Estas fueron sus palabras:

► Drew McIntyre sigue sin renovar contrato con WWE

«Para mí es muy importante tener un nuevo contrato. Se ha hablado mucho de esto en internet durante bastante tiempo. No soy el único cuyo contrato se renueva cada ciertos años o algo así, pero eso parecería leyendo en internet. En este momento no hay nada que pueda decir. Puedo decir que me estoy divirtiendo. Puedo decir que tengo la intención de seguir divirtiéndome y estoy en mi mejor momento. Soy más joven de lo que todos creen porque he estado aquí por mucho tiempo. Me quedan años por delante. De todas formas, seguirán viendo a Drew McIntyre luchando. Puedo decir «o Drew Galloway» y eso llamaría la atención de todos».