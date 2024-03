Drew McIntyre y Jey Uso estarán en WWE World

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, este año, WWE tirará la casa por la ventana, pues realizará un evento de cinco días que ha denominado WWE World, y que no es nada más y nada menos que una gran convivencia de los aficionados con las Superestrellas WWE más reconocidas.

Recientemente, se reportó que Pat McAfee estará allí presentando una edición de su video podcast The Pat McAfee Show, que también se emitirá en ESPN. Y reportamos cómo WWE anunció la presencia de Cody Rhodes para uno de estos días.

