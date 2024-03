The Rock continuó atacando a Cody Rhodes después de WWE RAW

La historia del momento es la rivalidad entre Roman Reigns y Cody Rhodes, quienes se enfrentarán en el estelar de la noche dos de WrestleMania 40 con el Campeonato Universal Indisputable WWE en juego. Sin embargo, The Rock aparentemente ha tomado el centro de atención en esta rivalidad, especialmente después del «WWE Raw» de anoche, donde atacó brutalmente a «The American Nightmare» antes de que el programa saliera del aire, dejándolo ensangrentado en el piso mientras le dedicaba unas palabras a su madre.

► The Rock amenazó a los camarógrafos luego de WWE RAW

The Great One recurrió a su cuenta de Instagram y subió un video no visto de lo ocurrido luego de que Monday Night Raw saliera del aire, y que evidentemente no fueron vistas por el Universo WWE. Allí se pudo ver, desde un ángulo distinto, que The Rock continuaba agrediendo a Cody Rhodes mientras maldecía al equipo de producción. Además, le propinó un par de latigazos.

«Odio las limitaciones y las reglas de mier**, y sólo porque algún productor de WWE dice, «claro» (es decir, ya no estamos en vivo y el programa ha terminado) no significa que deje de hacer lo que esté haciendo. y decirles a todos que gran trabajo.

Me cabreó jodidamente. No puedo apagar mis emociones sólo porque un guión dice que hemos terminado.

Pero este es un microcosmos de un problema mayor que tengo con los individuos, las corporaciones y los gobiernos: decirnos qué podemos o no podemos hacer. Tienes que hacerlo de esta manera, tienes que decirlo de esa manera o te cancelarán.

Crean miedo si tienes una perspectiva diferente y no sigues sus reglas. Es su manera, o no.

A la mier** eso.

Lo digo como quiero decirlo.

Lo hago como quiero hacerlo.

Mi elección.

Nuestra eleccion.»