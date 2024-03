Nick Aldis: «Jade Cargill tomó la decisión correcta»

Mientras se escriben estas líneas, Jade Cargill está a punto de hacer su primera aparición en SmackDown como Superestrella oficial de la marca azul durante el programa del 29 de marzo, dos meses después de haber debutado en el cuadrilátero durante el Royal Rumble, así como de haber hecho acto de presencia en varias ocasiones en la programación.

There's a STORM brewing on #SmackDown tomorrow night with the arrival of @Jade_Cargill! pic.twitter.com/vHwaxqRXxW — WWE (@WWE) March 29, 2024

► Nick Aldis de Jade Cargill

Todavía no se sabe qué va a hacer la luchadora pero es de suponer que Nick Aldis aparecerá primero en escena para presentarla y que entonces la exAEW realizará una promo para avisar a todas las luchadoras de que una nueva estrella ha llegado. Quizá incluso aparezca alguna de sus compañeras para confirmarse como su primera rival.

De momento, el Gerente General de SmackDown aplaude la decisión de Cargill durante una reciente entrevista en Gabby AF:

«Bueno, todo lo que puedo decir es que Jade ha estado ansiosa por comenzar en el roster principal. Obviamente, estoy muy contento de que haya elegido a SmackDown como su hogar en la marca azul. No me sorprende, pero ciertamente me complace que haya tomado la decisión correcta. La otra parte que mencionaría, y ciertamente no puedo hacer predicciones, pero sé que hay varias mujeres en nuestro roster que podrían tener algunas palabras para Jade porque sienten que ella ha estado recibiendo mucha atención y se dan cuenta de que a veces, la mejor manera de dar la bienvenida a alguien a lo grande es mostrarles lo que les espera en lo grande. Estoy segura de que Jade tiene mucho que decir. Estoy segura de que el universo de la WWE, especialmente desde el Royal Rumble, ha estado esperando abrazar a Jade como parte de la WWE y creo que lo mejor está por venir con la señora Cargill.»