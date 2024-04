AEW anuncia ola de despidos, Parker Boudreaux y varios más

Algo que es nuevo para AEW sucedió la noche de este 1 de abril, pues se anunciaron una serie de despidos de la empresa, algo común en WWE, pero que en la empresa de Tony Khan no sucedía, pues siempre que alguien se iba de la empresa esperaban que terminaran los contratos.

Según Sean Ross Sapp de Fightful, hay varios nombres que dejaron de formar parte de AEW, al momento estos son los nombres de los luchadores despedidos:

I’ve not heard of any other releases or if there will be more.

