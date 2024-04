Triple H: «Nadie marca diferencias como Nick Khan»

Una de las mayores historias que nunca se han contado como es la de The Bloodline. El comienzo de una nueva era con una nueva cara de la empresa como Cody Rhodes. La presencia de una estrella global como Logan Paul, tanto Campeón de Estados Unidos como patrocinador a través de PRIME. La absoluta locura que fue WrestleMania XL. Estos y muchos más elementos que de describrirlos necesitaríamos una nota aparte argumentan la afirmación de que WWE está en su mejor momento. ¿Cuándo el imperio de la lucha libre ha estado más arriba?

► Triple H de Nick Khan

Otro de esos elementos es Nick Khan. Desde que se unió a la organización en 2020 se ha hecho notar drásticamente su labor, como hemos estado dando buena cuenta en SÚPER LUCHAS con cada información que hemos conocido a lo largo de estos cuatro años. Y también como señala Triple H en la conferencia de prensa del gran evento. De hecho, al final del mismo Cody Rhodes y Khan se dedicaron unas palabras en un momento que apunta a eso mismo, el valor que ha tenido el directivo en esta época de triunfo que vive la WWE.

«Nick Khan, ni siquiera puedo empezar a describir el cambio que ha generado aquí. Si quisieras resumirlo en algo fundamental, él debería ser mencionado en lo más alto. Esta también es su era. En este momento, no hay nadie… es una asociación tan increíble con un hombre al que tengo un gran respeto. Simplemente encaja. Es el mayor impulsor de cambios que he visto. Juntos, puedo asegurarles a la gente, con Lee y Nick liderando el camino. No hay límite superior para esto. Vamos a llevarlo a lugares donde nunca antes ha estado».