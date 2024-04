Cody Rhodes: «Espero ser la mitad que Roman Reigns»

1.316 días como Campeón Universal y 737 días como Campeón WWE. Así fue el histórico reinado de Roman Reigns al que Cody Rhodes puso fin en WrestleMania XL. En una locura absoluta de combate en el que intervinieron The Bloodline, Jey Uso, The Undertaker, Seth Rollins y John Cena, «The American Nightmare» superó a «The Tribal Chief» después de tres Cross Rhodes provocando el estallido de la multitud y la alegría de todo el Universo WWE. Ahora, comienza una nueva era, ¿la «Era del Renacimiento»?

► Cody Rhodes de Roman Reigns

Pero al mismo tiempo Roman Reigns nunca será olvidado. No solo porque va a continuar estando ahí y con toda seguridad volverá a ser campeón mundial sino porque lo hecho hasta ahora lo dejará para siempre en los libros de historia de la WWE. De hecho, en la intro que se ha estado mostrando durante el gran evento, él aparece ya en el «Para siempre». Y como tal Cody Rhodes no pudo no elogiarlo tras su gran victoria mientras hablaba en la conferencia de medios posterior al show:

«Mucha gente me ha preguntado, ‘¿Cómo te sentirías si pudieras vencer al Jefe Tribal, si pudieras derrotar a Roman Reigns?’ Fui honesto al decir, ‘No lo sé’. He tenido la oportunidad de participar en eventos principales, pero hay una diferencia entre estar en el evento principal y ser EL evento principal. Roman Reigns, obviamente, él y yo no somos buenos amigos, pero su reinado como campeón es el más grande en deportes y entretenimiento. Aunque no esté de acuerdo con su estilo y la manera en que fue campeón, todavía espero poder ser la mitad del campeón que él fue para la WWE, como líder, como el quarterback«.

También nos hacemos eco de la felicitación del hermano de Cody, Dustin Rhodes:

«¡Te quiero, hermano! ¡¡Ahora comienza tu historia!! ¡¡Felicidades, campeón!!».

I love you brother!

Now YOUR story begins!! Congrats Champ!! — Dustin Rhodes (@dustinrhodes) April 8, 2024