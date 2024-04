¿Qué le diría Cody Rhodes a su padre, Dusty Rhodes, ahora que es el nuevo Campeón Universal Indiscutible WWE? Al término de la Noche 2 de WrestleMania XL, donde venció a Roman Reigns para terminar su historia, «The American Nightmare» fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa y esa fue una de las preguntas que le hicieron.

► Cody Rhodes a Dusty Rhodes

«Si soy honesto, creo que querría decirle: ‘Espero haber estado a la altura de tu nombre. Gracias por dármelo’. Entonces diría: ‘Lo siento por el tatuaje’«.

El nuevo monarca también habló sobre la celebración de su victoria en el mismo cuadrilátero:

«En ese momento, estaba tan feliz de ver a mis amigos. Tienes muchos amigos en la lucha libre, luego te dan la espalda. Kevin Owens es una gran parte de mi trayectoria, no habría podido conocer a los chicos que conocí y hacer las cosas que hicimos sin él. Sami fue una gran parte de mi trayectoria el año pasado con la rivalidad incipiente y él teniendo la oportunidad en Elimination Chamber. No pensé que vería a Randy porque probablemente se iría en su autobús y él es Randy. Tener al tipo que me acogió bajo su ala y poder verlo ser un campeón, eso fue increíble.

«Viajé con Cena durante casi dos años, aprendí todo lo que pude de él, pero no sabía que estaba aprendiendo porque nos lo pasábamos tan bien. No hay nadie que haya llevado a WWE, hasta Roman, como John Cena. Mi familia. LA Knight. Muchas víctimas de The Bloodline. Si algo, volviendo a lo que preguntaste, creo que fue solo la alegría. Hay respeto por Roman y Bloodline, sin duda, pero nada es más grande que la empresa y la industria en sí misma. Esta fue una victoria para la gente y para mí«.