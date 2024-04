¡Lo logró! ¡Cody Rhodes es el NUEVO Campeón Universal Indisputable WWE! Luego de una fantástica lucha en el evento estelar de la Noche 2 de WrestleMania 40, Cody Rhodes logró hacerle el toque de espaldas a Roman Reigns y ganar el título mundial, acabando así su historia, pues completó lo que su padre Dusty Rhodes nunca pudo lograr, el ser campeón mundial en WWE.

El combate duró exactamente 33 minutos y 25 segundos, y contó con la aparición sorpresa de John Cena, The Rock y The Undertaker, quienes se involucraron en el combate, así como Jimmy Uso, Jey Uso y Solo Sikoa.

► Así fue como Cody Rhodes ganó el Campeonato Universal Indisputable WWE

La campana sonó para dar inicio al combate y la multitud rugió. Un enorme cántico de «Cody» encendió a los fans. Roman Reigns se acercó lentamente al retador por su campeonato y lo miró incrédulo. Rhodes retrocedió y comenzaron a rodearse el uno al otro. Rhodes agarró la pierna y empujó a Reigns hacia la esquina antes de liberarlo.

Reigns se encogió de hombros y se alejó de The American Nightmare. Rhodes se llevó el aplauso del público. Rhodes agarró a Reigns de la cintura. Reigns le dio codazos en la cara y lo agarró en una llave a la cabeza. Rhodes lo sacó y lo derribó con un antebrazo europeo. Reigns no estaba contento y atacó, pero Rhodes lo esquivó y lo envió contra el poste del ring, golpeando el hombro de Reigns. Reigns cayó fuera del ring y se agarró el hombro.

Rhodes fue a ringside y sacó una mesa de debajo del ring. La deslizó al ring, y Reigns lo sorprendió con patadas voladoras. Reigns tomó la mesa y la metió de regreso debajo del ring entre abucheos. Reigns le dijo a la multitud que se callara. Agarró a Rhodes, pero este evitó el ataque y mandó a El Jefe Tribal duro contra las escaleras metálicas.

Rhodes metió a Reigns al ring, pero este rápidamente se salió y esto molestó a Cody. Rhodes extendió su mano a través de las cuerdas para agarrar a Reigns, pero este lo sorprendió con un golpe con un palo de kendo en el hombro.

Reigns emtró en el ring y golpeó brutalmente a Rhodes con el palo de kendo en repetidas ocasiones. La multitud abucheó enérgicamente, así que Reigns los mandó a callar. Rhodes esquivó un golpe y le dio una patada a Reigns. Reigns sontó el palo de kendo, y Rhodes lo recogió.

Reigns evitó un golpe con el palo de kendo, pero Rhodes lo pateó y le conectó un destrozacaras tipo bulldog. Rhodes agarró la pierna y rugió con un «WOOOOOO!». Rhodes aplicó una cruceta a la pierna de Reigns, quien gritó de dolor, pero logró sentarse y salirse de la llave.

Reigns se levanta y cojea un poco. Se sacude y golpea a Rhodes. Reigns se frota la rodilla después de haber sufrido un poco de daño por el temido Figure Four Leglock. Rhodes rebota en la esquina y lo tira fuera del ring.

Reigns luego golpeó a Rhodes con una botella grande de Prime Energy y Reigns envió a Rhodes sobre la barricada de protección y comenzaron a luchar entre la multitud. Subieron a una plataforma y Rhodes evitó un supléx y atacó a Reigns con una especie de catapulta antes de mandar de regreso a Reigns a los golpes a ringside.

Rhodes metió a Reigns en el ring y lo atacó con una Disaster Kick, pero el astuto campeón convirtió este ataque en un poderoso powerbomb hacia Rhodes. Ambos hombres quedaron en la lona. Reigns le dio un supléx a Rhodes para una cuenta de uno. Reigns luego intentó asfixiar a Rhodes con la primera cuerda y gritó: «¡Esta es mi empresa, pequeño hijo de puta!»

Reigns conectó un supléx en el centro del ring y cubrió para una cuenta de dos. Reigns atinó solo a sonreír. Rhodes se levantó y Reigns rápidamente lo atacó intentando un supléx, pero Rhodes lo esquivó.

Reigns quedó sorprendido de que no pudo acabar la lucha con un Perfect Plex. Reigns agarró a Rhodes en la esquina y lo golpeó. Reigns, muy confiado, rebotó en las cuerdas, pero Rhodes lo sorprendió con una tremenda superkick.

Reigns respondió con una bota a la cara de Rhodes, quien reaccionó de la misma manera y luego, ambos quedaron tendidos en la lona tras un lazo al cuello mutuo.

Reigns se levantó lentamente y miró a Rhodes, que se estaba levantando más lentamente. Comenzaron a intercambiar golpes en el centro del ring. Después de un toma y dame, Rhodes sacó ventaja. Reigns revirtió un lazo, pero Rhodes lo aturdió con un golpe de antebrazo.

Rhodes sorprendió a Reigns con un powerslam. Rhodes atacó con un Disaster Kick y. 1… 2… Reigns evitó la derrota. Rhodes tomó un momento para recuperarse antes de esperar a que Reigns se levante. Rhodes buscó un Cody Cutter, pero Reigns lo evitó y le aplicó un Cody Cutter al propio Rhodes.

Rhodes evitó la derrota y Reigns gritó: «Ese movimiento es una mierda. No va a vencer a nadie. Solo quería metérselo en la cara».

Luego, Rhodes atacó a Reigns con el codazo a la cabeza de su padre, The American Dream Dusty Rhodes. Rhodes miró al cielo para rendir homenaje a su padre. Reigns rápidamente rodó fuera del ring para recuperarse. Reigns luego le aplicó un powerbomb a Rhodes a través de la mesa de comentarios. Reigns rápidamente subió a Rhodes al ring y le conectó un Superman Punch. Reigns cubrió 1… 2… pero, Rhodes se liberó.

Reigns se agarró la cabeza frustrado. Reigns se puso de pie y dejó escapar un grito tribal. Reigns buscó una Spear, pero Rhodes lo pateó. Rhodes conectó una Cross Rhodes y lo volvió a levantar para otra, pero Jimmy Uso corrió hacia el ring y le conectó una superkick a Rhodes.

Jimmy se enfrentó a Reigns y sostuvo a Rhodes para un Superman Punch. «Main Event» Jey Uso entonces hizo su entrada. Jimmy corrió por la rampa para encontrarse con su hermano. Jey y Jimmy lucharon en la rampa. Jey le conectó una superkick a su hermano y le conectó una enorme Spear desde la rampa a través de algunas mesas. En el ring, Reigns estaba atónito.

Rhodes rodó a Reigns dentro del ring y comenzó a golpear el ring. Rhodes agarró a Reigns y le aplicó un Cross Rhodes. Rhodes lo levantó para otro, pero Solo Sikoa, al igual que el año pasado, entró al ring y le aplica un Samoan Spike a Rhodes.

Sikoa arrastró a Reigns sobre Rhodes y el réferi contó, pero Rhodes logró liberarse. Sikoa gritó a Reigns: «¡Acábalo!» Reigns le respondió con un: «¡Lo sé!» Sikoa sostuvo a Rhodes y gritó: «¡Termina su historia!» Reigns golpeó a Rhodes con una lanza mientras Sikoa le aplicó un Samoan Spike simultáneamente. Reigns cubre 1… 2… Rhodes de alguna manera logró liberarse.

De la nada sonó la música de John Cena, quien recibió una gran ovación. Cena golpeó a Sikoa con una Attitude Adjustment. Cena rápidamente salió del ring y limpió la mesa de comentarios. Cena golpeó a Sikoa con un Ajusted de Actitud sobre la mesa.

The Final Boss The Rock, un fantasma del pasado de John Cena, se dirigió al ring! Cena entró al ring para encontrarse con uno de los mayores rivales de su carrera. La multitud estaba absolutamente emocionada y coreó, «Holy shit! Cena se quitó la camisa y se enfrentó cara a cara con The Great One. Luego, como The Rock hizo con Hulk Hogan años atrás, se miraron fijamente, miraron para ambos lados y jugaron con la multitud. ¡The Rock luego dejó caer duro contra la lona a John Cena con un Rock Bottom!

De repente, ¡sonó la música de The Shield! The Rock estaba confundido. Seth Rollins, vestido con la indumentaria de The Shield, se acercó sigilosamente por detrás de The Rock con una silla de acero, pero Roman Reigns corrió y lo derribó con un Superman Punch antes de que pudiera hacer algo. The Rock le gritó a Rollins y persiguió a Rhodes con el cinturón de levantamiento de pesas que dice «Mama Rhodes».

De repente, sonaron las campanas. Las luces se apagaron. Cuando volvieron a encenderse, ¡The Undertaker estaba parado detrás de The Rock! ¡The Undertaker dejó caer a su antiguo rival de la Attitude Era duro contra la lona con un enorme chokeslam! ¡Las luces se apagaron y Undertaker desapareció y The Rock también!

El cinturón de Mama Rhodes quedó en el ring. Reigns tomó una silla de acero. Rollins se levantó con la espalda hacia Reigns y Reigns golpeó a Rollins con la silla en la espalda como Rollins hizo con él hace años, ¡imitando la recordada traición del Plan B!

Reigns buscó atacar con una Spear, pero Rhodes lo pateó. Rhodes conectó un Cross Rhodes y lo levantó para hacerle otro. Y luego, Rhodes atacó a Reigns con un tercer Cross Rhodes… Cubrió a Roman Reigns con el toque de espaldas y 1… 2… ¡3!! ¡LA HISTORIA TERMINÓ!

Tras la lucha, la mamá de Cody Rhodes y muchos familiares más aparecieron para felicitar a Cody Rhodes. Mamá Rhodes lloró de la felicidad de ver a su hijo como campeón mundial en WWE.

Luego, varios de sus colegas como Jey Uso, CM Punk Randy Orton, Seth Rollins, Kevin Owens, Sami Zayn y LA Knight salieron para cargarlo en hombros.