3×3: Lo mejor y lo peor de WWE WRESTLEMANIA 40 – NOCHE 2

WRESTLEMANIA 40 – NOCHE 2.— Este domingo se llevó a cabo la primera noche de WrestleMania 40, que es el evento premium principal de WWE. En el encuentro estelar, Cody Rhodes derrotó a Roman Reigns en una lucha por el Campeonato Universal Indisputable WWE.

LO MEJOR Y LO PEOR WRESTLEMANIA 40 – NOCHE 2

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE WRESTLEMANIA 40 – NOCHE 1, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- No hubo combates malos

No fue el mejor evento, pero sí el más emotivo. Todos los combates fueron buenos y limpios, tanto en su desarrollo como en su resultado. Ninguna lesión que lamentar.

LO MEJOR

► 3- Bayley obtiene su premio

La historia de Bayley fue totalmente opacada por el estelar del evento, pero recordemos que también fue ganadora del Royal Rumble este año y tenía una historia particular con Iyo Sky y Damage CTRL, y finalmente se impuso a quien fuera su compañera en un buen combate para capturar el Campeonato Femenil WWE en su primer combate individual en WrestleMania.

► 2– Canje de Damian Priest

Tras un buen combate entre Seth Rollins y Drew McIntyre que culminó con la victoria de este último, lo ocurrido en los minutos posteriores fue algo perfectamente ejecutado. Ataque de Punk a CM Drew McIntyre, llegada de Damian Priest para aprovechar el oportuno canje y logrando el título, dejando ya establecidas las historias en los siguientes meses, con McIntyre teniendo la posibilidad de recuperar el título en frente de su público en Glasgow y preparando una futura rivalidad (SummerSlam quizás) contra Punk una vez que este se recupere.

► 1- Cody finalizó su historia

Gran combate que tuvo mucha intensidad y con mucha historia detrás, el que protagonizaron Roman Reigns y Cody Rhodes. Aunque al inicio no parecía muy diferente a las defensas titulares anteriores de Roman Reigns, empezaron a aparecer los aliados de parte y parte para intentar inclinar la balanza hacia Roman o Cody. Al final, la llegada de Seth Rollins, quien fuera atacado de entrada, fue decisiva, ya que generó el efecto mental deseado sobre el Jefe Tribal, quien prefirió la venganza de hace 10 años por sobre la victoria, dándole el tiempo necesario a Cody para que finalmente culmine su historia, ya sin interferencia alguna. La presencia de The Usos, John Cena, The Rock y The Undertaker fue también algo para destacar, al igual que la celebración posterior, donde vimos a Superestrellas como LA Knight, CM Punk, Kevin Owens, Randy Orton y Sami Zayn sumarse. Mereceido logro para The American Nightmare.