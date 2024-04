3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 5 de abril 2024

WWE SMACKDOWN 5 DE ABRIL 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Royal Rumble. El programa concluyó con un combate entre Jey Uso y Solo Sikoa que culminó en descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 5 DE ABRIL 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Zelina Vega vs. Elektra López

Una lucha corta y un tanto floja en el que se vio poco de las mujeres, aunque preparó el terreno para ver la alianza de Andrade con Rey Mysterio.

► 1– Caída de Akira Tozawa

Durante la batalla campal en honor a Andre el Gigante, vimos cómo Ivar levantó a Akira Tozawa para eliminarlo sobre la tercera cuerda y eliminarlo. Otis esperaba fuera y se suponía que iba a amortiguarle la caída, pero lo cierto fue que eso no sucedió y el nipón cayó de mala manera, causando preocupacíon en los réferis que estaban fuera del ring. Esperemos que no haya sido nada malo.

LO MEJOR

► 3– Jey Uso vs. Solo Sikoa

Aunque la descalificación era el resultado lógico, lo cierto es que el combate se desarrolló de buena manera y con la intensidad esperada. Ambos trabajaron bien en el ring, haciendo buen uso del tiempo disponible.

► 2– New Catch Republic vs. Austin Theory y Grayson Waller

Fue la mejor lucha de la noche y, con Tyler Bate y Pete Dunne luciéndose de gran manera mostrándonos todo su repertorio. Theory y Waller también cumplieron a cabalidad su papel, y la acción que se verá en la lucha de escaleras en WrestleMania, con estos dos equipos involucrados, promete.

► 1 – Preparación para WrestleMania

Aunque no estuvo ni Roman Reigns ni The Rock, el programa dio pie para que se avancen las rivalidades secundarias que tendrán lugar en WrestleMania. Por ejemplo, Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi llegaron para hablar sobre su lucha contra Damage CTRL, el video promocional entre Bayley e Iyo Sky, las promos de Final Testament y The Pride, y la unión de Andrade a Rey Mysterio para reemplazar a Dragon Lee, y el segmento protagonizado por Logan Paul, Kevin Owens y Randy Orton, dieron una buena dosis de avance en estas rivalidades.