3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 29 de marzo 2024

WWE SMACKDOWN 29 DE MARZO 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Royal Rumble. El programa concluyó con un combate entre Dakota Kai y Bianca Belair, con victoria de esta última.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 29 DE MARZO 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Algunos se quedan fuera de WrestleMania

Tiffany Stratton es una estrella en ascenso y tuvo una gran actuación en Elimination Chamber. Por otra parte, la riavlidad entre los grupos liderados por Bobby Lashley y Karrion Kross sigue su curso. A pesar de lo que se ha visto en televisión con ellos, ninguno parece tener hueco para WrestleMania y es una verdadera lástima.

► 1– Promo de Jade Cargill

Jade Cargill fue anunciada con bombos y platillos y el propio Nick Aldis hizo la presentación cual estrella. Sin embargo, la promo que dio como bienvenida no fue de lo mejor y no dijo mucho más de lo que ya se ha venido promocionando. No obstante, lo ocurrido al final del programa ya fue otra cosa.

LO MEJOR

► 3– Kevin Owens y Randy Orton vs. Pretty Deadly

Una lucha que estuvo enfocada más en la historia de la triple amenaza, pero en el que todos hicieron bien su trabajo, incluyendo la presencia de Logan Paul. Lo sucedido posterior al combate fue tan bueno como la acción en el ring, y ciertamente una victoria de Pretty Deadly es bienvenida, aunque probablemente no les sirva de mucho rumbo a WrestleMania.

► 2– Dakota Kai vs. Bianca Belair

Fue la mejor lucha de la noche y, aunque el resultado y lo sucedido posteriormente fue una obviedad, eso no mermó lo mostrado en el ring. Es una buena noticia, sin duda, ver a Dakota Kai luchando al 100% tras haber estado fuera de acción varios meses, y hacerlo de buena manera ante una dura rival como la EST.

► 1 – Preparación para WrestleMania

A poco más de una semana para WrestleMania, las rivalidades siguen su curso. Ya con el protagonismo de los estelares yéndose a Raw, y Roman Reigns (por medio de Paul Heyman) tomándose el crédito del ataque de The Rock, vimos cómo progresaron las rivalidades de la Triple amenaza por el Campeonato de los Estados Unidos, al igual que la de AJ Styles y LA Knight, quien volvió a emboscar a su rival. Además, dos potenciales encuentros se pactarían tras lo sucedido en el programa: Rey Mysterio y Dragon Lee vs. Santos Escobar Dominik Mysterio, así como la lucha de relevos australianos entre Damage CTRL vs. Bianca Belair, Naomi y Jade Cargill.