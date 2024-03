Natalya: «¿Amas la lucha libre? Ven a The Dungeon»

Natalya y Tyson Kidd abrieron la escuela The Dungeon 2.0 en 2021 para entrenar a luchadores con todo tipo de experiencias.

Porque «The Queen of Harts» solo quiere trabajar con personas que aman la lucha libre profesional. Así que invita a todos los que lo hacen a que visiten su gimnasio.

► Natalya abre las puertas de The Dungeon

«Así que con nuestro Dungeon, es como un taller. Es para personas intermedias a avanzadas que simplemente quieren trabajar en cosas y perfeccionar su técnica, pero TJ y yo tenemos tantos amigos en la industria que no voy a decirles: ‘Escucha, no trabajas en la WWE, así que no podemos hablar’. Si amas esto y tienes pasión por esto, podemos hacer que funcione. A TJ y a mí nos encanta ayudar. Nos encanta ayudar a las personas que aman esto.

«Cuando miro a Moose, por ejemplo, sé que Moose acaba de ganar el campeonato de TNA. Tengo tanto respeto por Moose y lo duro que ha trabajado en su trayectoria. Y cuando Moose nos pidió que lo entrenáramos, pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no? Él ama esto. Billie Starkz me preguntó si podía venir a entrenar con nosotros, y yo estaba como, sí, me encantaría entrar ahí contigo. Me encanta poder ayudar a la gente a hacer lo que ama. Es difícil porque solo tenemos un espacio pequeño. Así que trato de no tener más de 15 personas allí al mismo tiempo. Pero es muy genial poder trabajar con mujeres y hombres que aman esto.

«Desde Angelo Dawkins hasta Ashante Thee Adonis, pasando por Moose y B-Fab. B-Fab trabaja muchísimo. Ella trabaja muy duro. Le dije: ‘Te mantienes lista, no te preparas’. Ella es alguien que realmente va a dejar a todos boquiabiertos. Estoy tan, pero tan orgullosa de ella. Estoy emocionada. Me encanta tener a Shotzi en nuestro Dungeon. Shotzi trabaja muy duro. Por supuesto, Liv Morgan es una veterana del Dungeon y Liv es una de mis personas favoritas con las que estar en el ring, así que me encanta trabajar con Liv. Es increíble. Simplemente amo a las personas que tienen pasión por esto, y queremos ayudarlos de cualquier manera que podamos», dice Nattie en Ring The Belle.

