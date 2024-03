3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 25 de marzo 2024

WWE RAW 25 DE MARZO 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a WrestleMania 40. En el evento estelar, Jey Uso derrotó a Shinsuke Nakamura en un mano a mano.

WWE RAW 25 DE MARZO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Andrade vs. Giovanni Vinci

Una lucha que tenía potencial, pero que fue demasiado corta. Por suerte, el ganador fue el correcto, ya que Andrade es la persona que tendría una historia detrás.

► 1 – Candice LeRae vs. Ivy Nile

Una lucha corta y floja y sin mucho que destacar más allá de la trampa de Candice LeRae, aunque la forma en que se dieron las cosas fue bastante absurda.

LO MEJOR

► 3– Becky Lynch y Rhea Ripley

Finalmente, las mujeres tuvieron algo de protagonismo en cuanto a la promoción de su combate de WrestleMania se refiere. Ambas ya se dejaron de tanto rodeo y finalmente tuvieron su cara a cara, en donde se dijeron y se dieron con todo.

► 2– The Rock contraataca

Tras un segmento inicial en el que The Rock solo le susurró algo al oído de Cody Rhodes, al concluir el programa sacó su lado más cruel y lo dejó todo maltrecho y ensangrentado, a la vez que continúa con su rivalidad de cara a WrestleMania 40, dejándole además la mesa servida para el Jefe Tribal. Si bien Cody podría terminar su historia en menos de dos semanas, pero una lucha entre estos dos hoy en día resulta un tanto más atractiva que ver un Cody contra Roman Reigns.

► 1- CM Punk, Seth Rollins y Drew McIntyre

CM Punk regresó a Chicago y anunció que estará en WrestleMania 40. Ahora, si bien la idea de que sea el réferi especial para el combate entre Seth Rollins y Drew McIntyre no era una mala idea, e incluso con la animosidad que Punk tiene con ambos, no le resultaría difícil impartir justicia, dado que no se alinearía a bando alguno, pero suponemos que el problema médico y el potencial encontronazo con uno de los dos combatientes hace que la decisión sea solo de fungir como comentarista especial. En todo caso, más allá del anuncio, tanto Punk, como Seth Rollins y Drew McIntyre (troleador por excelencia) se lucieron en este segmento.