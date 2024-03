CM Punk: «Me alegro que The Rock vuelva a WWE»

Durante el episodio de WWE RAW del 25 de marzo, CM Punk volvió a la programación en su ciudad natal, Chicago, con un montón de cosas entre manos. La más importante probablemente es que se le confirmó como comentarista de la lucha de Seth Rollins contra Drew McIntyre por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en WrestleMania 40; con ambos además compartió segmento e intercambios de ataques verbales. También tuvo ocasión de hablar de su antiguo rival The Rock. Y de Roman Reigns.

► CM Punk habla después de Raw

Y al término del show, el «Best in the World» estuvo en Raw Exclusive para compartir sus sensaciones:

«Sí, se sintió como esperaba (regresar a Raw en Chicago). Obviamente estoy lesionado. No estoy al 100%, no tengo autorización médica, y cuando vengo aquí y hay más de 16,000 personas, y eres responsable de que muchas estén aquí, este lugar está lleno, están colgando del techo. Siento una gran responsabilidad de querer darles un espectáculo, y no puedo hacerlo ahora porque he pagado el precio de ser luchador profesional desde los 15 años. Pero sentí que les di un poco de ese tipo. Les di ese CM Punk que conocen y aman, que quieren ver, ese tipo peligroso en el micrófono«.

Hablar de The Rock:

«Me alegra. Me alegra que Rock esté de vuelta. Es bueno ver que conoce su papel y ha mantenido la boca cerrada. Aquí en esta nueva era de la WWE todo vale. Al estar de vuelta, voy a cruzarme con todos tarde o temprano«.

También de Drew McIntyre:

«Creo que Drew diría que tenemos que idear algo para que justifique mi contrato exagerado, pero seamos realistas, ¿quién es el jugador de cinco herramientas en la WWE en este momento? Soy yo. Me gustaría probar como árbitro, pero honestamente, no podría ser imparcial con esos dos idiotas. Así que tal vez comentarista sea lo mejor».

Y confirmar que con un brazo puede hacerlo todo:

«Te sorprenderías, llevando este soporte durante seis a siete semanas. Hago todo con esta mano izquierda. Todo, Cathy Kelley», dijo CM Punk con una sonrisa sugerente.