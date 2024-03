Andrade mira más allá de WrestleMania 40

Andrade acaba de volver a la WWE así que sería comprensible que no encontrara un hueco en WrestleMania 40. No porque no haya tenido interesantes interacciones. Pero quizá no ha habido tiempo suficiente como para construir una historia que lo lleve a un combate en la gran cita. Por ejemplo, durante el episodio de Raw del 25 de marzo venció a Giovanni Vinci en un mano a mano. El combate salió de la nada pero le sirvió bien al guerrero de México para lucirse una vez más e ir aclimatándose de nuevo a la que nuevamente es su casa.

► Andrade habla después de Raw

De la misma manera, «El Ídolo» estuvo posteriormente en Raw Exclusive, donde le preguntaron por qué tipo de mensaje ha estado tratando de enviar desde que volvió:

«Primero, fue un buen oponente. Vinci es increíble. Pero apenas estoy empezando en la WWE. Estoy esperando lo que suceda después de WrestleMania«.

Asimismo lo cuestionaron por su relación con Dominik Mysterio, con quien compartió unos momentos la semana pasada tras bastidores:

«Tranquila. Tómatelo con calma. Tienes que esperar, y todos tienen que esperar«.

Por otro lado, veremos si en las próximas menos de dos semanas Andrade pudiera encontrar la forma de entrar en «The Grandest Stage of Them All». Todavía no se sabe si va a realizarse pero si no quizá pudiera participar en la batalla real en honor de André el Gigante. Salir victorioso de ella, si bien no supondría gran cosa, le daría un nuevo triunfo para continuar con su impulso. La verdad es que una vez tuvo un gran éxito en la WWE y el talento no lo ha perdido, en todo caso es mejor de lo que era entonces, así que a ver qué sigue para el mexicano.