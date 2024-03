Candice LeRae a Indi Hartwell: «Si no me sigues…»

Candice LeRae continúa mostrando su cara más malvada en WWE. Durante el episodio de Raw del 25 de marzo, fingió una lesión para vencer a Ivy Nile en un mano a mano. Ello después de haber buscado que Indi Hartwell la ayudara golpeándola cuando el réferi no miraba, lo cual esta no hizo, así como de atacar a Maxxine Dupri.

► Candice LeRae a Indi Hartwell

Luego del combate, las dos exCampeonas de Parejas NXT estuvieron en Raw Exclusive y LeRae reprendió a Hartwell y la amenazó con que si no hace las cosas a su maner entonces tendrá que buscarse una nueva compañera. Ahora queda ver si la que también fuera Campeona NXT sigue sus pasos o rompe con la alianza.

CL: «Creo que estoy en camino de ser imparable. Tal vez».

IH: «No, Candice, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha dado? No me gusta cómo estás haciendo las cosas. ¿Fingir una lesión?».

CL: «¿Sabes qué? Katana intentó fingir una lesión la semana pasada, simplemente no lo hizo bien».

IH: «En realidad estaba lesionada».

CL: «¿Sabes qué? Si quieres ser una perdedora, entonces puedes hacer las cosas como solíamos hacerlas. Pero si no quieres hacer las cosas a mi manera, tienes que encontrar una nueva compañera».

Después, Hartwell se disculó con Nile y Dupri:

IH: «Ni siquiera sé por dónde empezar. Solo quiero decir que lo siento mucho por Candice esta noche. No sé qué le ha pasado. También amenazó con dejar de ser mi compañera de equipo».

MD: «Bueno, ¿la vas a dejar, verdad?».

IH: «No lo sé. Sé que esto no es ella. Simplemente está cansada de perder«.