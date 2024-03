Candice LeRae: «WWE es donde quería estar»

En mayo de 2022 expiró el contrato de Candice LeRae con WWE y parecía que podía firmar con otra compañía pero renovó y volvió a luchar como Superestrella. Más tarde ese mismo año sorprendería a todos los fanáticos apareciendo sin previo aviso en Raw, donde ha estado trabajando desde entonces. Sin ir más lejos, días atrás protagonizó una controversia al referirse al hermano fallecido de Maxxine Dupri durante un combate como parte de su cambio a ruda y de la historia que está contando su compañera.

► El regreso de Candice LeRae a WWE

Mientras hablaba recientemente con Fightful la luchadora compartió que fue una obviedad renovar porque WWE es donde quiere estar.

«Johnny es muy paciente. Yo no lo soy. Así que cinco semanas después de haber tenido a Quill, fui a mi médico y le dije: ‘¿Cuándo puedo volver a hacer actividad física?’ Me dieron el alta y solo necesitaba volver al PC lo antes posible para volver al ring y ver si era posible. Así que en la semana ocho o nueve, finalmente volví al ring y rodé un poco. Eso fue como un ‘Bien, puedo hacer esto de nuevo’.

«Entonces, cuando mi contrato expiró y estábamos tratando de resolver las cosas, básicamente le dije: ‘Oye, creo que voy a volver a las independientes, y estoy luchando ahora mismo’. Él me dijo: ‘No, no, no, no. Solo espera’. Así que el proceso fue yo diciendo: ‘Estoy lista’, y mi esposo diciendo: ‘Solo espera’. Cuando Shawn y Hunter se pusieron en contacto conmigo, fue una decisión fácil. Aquí es donde quería estar. Esto es donde queríamos estar toda nuestra vida. Es nuestro hogar.»

Veremos con el paso de los meses a dónde la lleva este presumible nuevo capítulo que está comenzando Candice LeRae en WWE.