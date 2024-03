CM Punk será comentarista en lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo

CM Punk reapareció dentro de la programación de WWE en esta ocasión en Chicago, donde aseguró que pronto se verá las caras con gente de la empresa.

Criticó a Roman Reigns, quien habló de él pese a que está lesionado y no puede enfrentarlo, pero que pronto lo hará. Pero también criticó a Seth Rollins y The Rock.

Además, habló de Drew McIntyre que se ha burlado de su lesión desde Royal Rumble, el escocés hizo acto de presencia y fue retado por Punk.

Ambos empezaron a retarse y a burlarse del otro, intercambiando insultos, todo el tiempo hablando de la lesión de Punk.

Drew aseguró que le gustaría enfrentar a Punk en WrestleMania, pero era algo que no iba a suceder porque el de Chicago no podría luchar en varios meses más. Pero le gustaría que estuviera en la mesa de comentarios en su lucha.

Por si eso no fuera poco, Seth Rollins apareció en el ring para pedir que ninguno de los presentes puede elegir sobre la lucha por el Campeonato Mundial Completo.

DREW CAN’T SAY HIS NAME LMFAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! #WWERaw pic.twitter.com/3NQu0SiSJT

— V. ✨🐝 (@HaangEmHiigh) March 26, 2024