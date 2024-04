WWE SMACKDOWN 5 DE ABRIL 2024 .— Jey Uso está programado para enfrentar a su hermano Jimmy Uso en WrestleMania, un duelo fraternal que será, sin duda alguna, de lo más impactante del gran evento. Pero The Bloodline no quiere que Jey llegue a esa lucha al cien por ciento, así que este viernes en SmackDown tendrá que combatir con su otro hermano, Solo Sikoa, uno de los miembros más salvajes de la familia samoana. ¿Podrá Jey Uso salir bien librado de este combate? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Pennsylvania Convention Center, en Philadelphia, Pennsylvania.

Tanto New Catch Republic (Pete Dunne y Tyler Bate) como A-Town Down Under (Austin Theory y Grayson Waller) lograron clasificar para la lucha de escaleras por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE en WrestleMania. Este viernes, ambos equipos se enfrentarán a manera de adelanto.

Como parte de la rivalidad entre LWO y Legado del Fantasma, veremos un mano a mano entre Zelina Vega y Elektra López.

La batalla campal en honor a André el Gigante nuevamente tendrá lugar en SmackDown. Veinte Superestrellas chocarán en el ring buscando el trofeo.

Además, está programado el segmento The KO Show, con Kevin Owens. Su invitado será Randy Orton.

Kevin Owens abrió el programa con su KO Show, teniendo a Randy Orton como invitado, y el primero promocionó la lucha que tendrán el domingo por el Campeonato de los Estados Unidos. El público se metía con Logan Paul.

KO le preguntó a Orton qué tan repugnante era Logan Paul. Sin embargo, apareció Logan Paul desde la pantalla gigante, en vivo desde la sede de WrestleMania, burlándose de sus rivales y diciendo que no puede perder el tiempo en espectáculos de segunda, ya que está construyendo imperios. Luego, dijo que saldrá de WrestleMania como el Campeón de los Estados Unidos.

KO y Orton dijeron que Logan Paul estaban muy cerca y decidieron ir a buscarlo. Sin embargo, Austin Theory y Grayson Waller estaban debajo del ring y aparecieron para intentar emboscar al dúo.

1. Batalla campal en honor a Andre el Gigante Las Superestrellas que no verán acción en WrestleMania buscarán aquí el trofeo. Incluso Omos hizo su aparición por primera vez en un buen rato y eliminó a Kit Wilson. Elton Prince vio lo sucedido y decidió salirse por cuenta propia. Angel y Berto forcejeaban con LWO y fueron eliminados, aunque se desquitaron de Del Toro y Wilde, aunque estos no fueron eliminados y volvieron. Cameron Grimes y Apollo Crews fueron eliminados, mientras que los Creed Brothers eliminaron a Indus Sher. Omos seguía en modo destructor, y logró eliminar al mismo tiempo a los Creed Brothers, quienes se lo llevaron consigo. Los miembros de LWO y Cedric Alexander fueron eliminados, al igual que Gallows y Anderson. Ricochet sobrevivía, pero fue eliminado por JD, quien por festejar terminó siendo eliminado por Tozawa. Ivar y Reed quedaban en pie y lograron derribar a Tozawa. Otis se levantaría y teníamos una lucha de tremendos mastodontes, con Otis tomando cierta ventaja al aplicarle el gusanito a Reed, aunque perdió tiempo y fue eliminado por Ivar. Tozawa buscaba el desquite, pero no tuvo éxito y fue eliminado. Solo quedaban Bronson Reed e Ivar en contienda, y ambos tuvieron una buena interacción, dándose algunos buenos golpes. Ivar mostraba algunos movimientos ágiles, pero falló un Moonsault y Reed se logró imponer. El Final Reed eliminó a Ivar Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Brnson Reed justo ganador.

Contras Mucho desorden, típico de este tipo de combates.

Ausencias notables como las de Andrade, Chad Gable y Shinsuke Nakamura.

Logan Paul llegó al ring y empezó a meterse con el público de Philadelphia, llamándolos idiotas por apoyar a Kevin Owens y Randy Orton, a quienes también los llamó un par de tontos.

Logan dijo que «sus socios» Austin Theory y Grayson Waller estaban a punto de emboscar a KO y Orton, y decidió mostrar el video de lo que pasaba en el estadio, con Theory y Waller diciendo que no lo encontraban. De hecho, KO y Orton aparecieron de debajo del ring y finalmente le pusieron las manos encima a Logan Paul.

Logan Paul fue rematado por una RKO.

Tras bastidores, vimos a Dragon Lee siendo atacado, con Carlito pidiendo ayuda.

2. Zelina Vega vs. Elektra López Andrade y Dominik llegaron para ponerse del lado de Santos Escobar. Mientras tanto, las mujeres estaban luchando de forma pareja, hasta que la agilidad de Zelina le dio un poco de ventaja y consiguió una DDT. Sin embargo, Dominik interfirió y el réferi no contó. Elektra aprovechó la distracción. El Final Bombazo de Elektra Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Andrade finalmente escogió su bando.

Contras Lucha corta y regular.



Tras el combate, Santos Escobar y Dominik estaban atacando a Rey, quien fue a consolar a Zelina, e incitaban a Andrade para que lo ataquen, pero este se rehusaba, y cuando se pusieron un poco intensos, Andrade contraatacó y sacó a Dominik y Escobar del ring.

Andrade finalmente escogió su bando y le dio la mano a Rey Mysterio y un abrazo a Zelina.

Naomi y Bianca Belair arribaron al ring para hablar de Damage CTRL y todo el daño que han causado, y tras hablar sobre lo que se viene para WrestleMania 40, presentaron a Jade Cargill.

Jade Cargill dijo que estaba emocionada por lo que mostrará en WrestleMania, y junto a la EST y Naomi son las «Big 3» y que no habrá Damage CTRL. Les dijo a Asuka, Dakota y Kairi que «están en el ojo de la tormenta».

Un réferi le dijo a Rey Mysterio que Dragon Lee no estará en WrestleMania. Andrade se ofreció como compañero y Rey aceptó. Carlito llegó para apoyarlos, aunque su expresión al inicio fue un poco rara.

3. New Catch Republic vs. Austin Theory y Grayson Waller Pete Dunny y Austin Theory forcejearon, y este último aprovechó para darle un golpe cuando la réferi había llamado la atención al Bruiserweight. Entraron Tyler Bate y Grayson Waller al ring, y tras un intercambio, los cuatro estaban fuera del ring, con Waller y Theory tomando ventaja tras derribar a sus contrincantes. Tras el comercial, vimos cómo Pete Dunne se batía con sus dos rivales con algunos golpes y su clásico llaveo, y eventualmente llegó la ayuda de Tyler Bate, quien se hizo cargo de Theory. El Final Tyler Driver 97 de Bate sobre Theory Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Mucho talento en el ring.

Contras Buena porción se dio durante los comerciales.



Tras el combate, los miembros de The Judgment Day atacaron a los dos equipos, quedando en pie.

Vimos un video promocional de la rivalidad entre Bayley e Iyo Sky.

