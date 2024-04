ROH SUPERCARD OF HONOR 2024 | Resultados en vivo | Eddie Kingston vs. Mark Briscoe ►4- ZERO HOUR: Mariah May vs, Momo Kohgo

May hizo un snapmare y de inmediato comenzó a burlarse de Momo. La japonesa respondió con una plancha cruzada desde el esquinero y unas patadas voladoras, pero falló la Tiger Feint Kick, movida más conocida como el 619 de Rey Mysterio, quien la popularizó a nivel mundial. Ante esta situación, May golpeó la espalda de Momo. May le dio un beso a Momo y luego le hizo unas patadas voladoras en la espalda, antes de ejecutar un enorme spinning sideslam. De nuevo, Mariah May atacó con unas patadas voladoras y consiguió un conteo de 2 segundos a su favor. Kohgo fue a la ceja del ring, atacó con patadas voladoras y logró esta vez sí ejecutar la Tiger Feint Kick, pero solo obtuvo un conteo de 2 segundos. May levantó a Momo y la llevó a la cuerda superior, se paró de cabeza y luego, atacó con una huracarrana. De nuevo, con patadas voladoras, pero esta vez impulsándose desde las cuerdas, le hizo otro conteo de 2 a May. May habló un poco de basura hacia su rival, la insultó, y eso encendió a Kohgo, quien respondió con una serie de golpes con antebrazos bastante fuertes. May siguió a Momo hacia la esquina buscando un superpléx alemán desde lo alto del esquinero, pero Momo contraatacó con una patada y un Satellite DDT. Sin embargo, la tercera palmada no llegó. Pese a esto, Momo siguió encendida y buscó un DDT, May lo contrarrestó y luego realizó un gran Exploder Supléx antes de rematarla con su rodilla a la cara antes de obtener el toque de espaldas a su favor.