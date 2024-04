WWE RAW 1 DE ABRIL 2024 .— Aunque solía ser una favorita de los fans, Candice LeRae se está ganando el repudio popular debido a la manera en la cual ha tratado a Maxxine Duprí, diciéndole no sólo que debe reconsiderar seguir dedicándose a la lucha, sino también hablando de su fallecido hermano. Saliendo en defensa de su amiga, Ivy Nile enfrentó a LeRae la semana pasada, pero no pudo ganar debido a las artimañas de ésta. Ahora tendremos un duelo de relevos en el cual Duprí y Nile chocarán con LeRae e Indi Hartwell. ¿Será la conclusión de esta rivalidad? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Barclays Center, en Brooklyn, New York.

Un choque de relevos atómicos refuerza este episodio: Toda la plantilla varonil del Judgment Day (Finn Bálor, Damian Priest, Dominik Mysterio y JD McDonagh) se unirá para combatir a The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) y a #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa).

Además, se espera la presencia de The Rock y del Campeón Universal Indisputable WWE, Roman Reigns.

WWE Raw 1 de abril 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro