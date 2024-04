Michael Bisping: «Justin Gaethje se merece una pelea por el título»

Michael Bisping da su opinión con gusto, pero eso no significa que esté tomando decisiones para UFC. Por ejemplo, el ex campeón de peso mediano descartó una sugerencia después de UFC 299 de que tal vez Dustin Poirier debería participar directamente en una pelea por el título contra Islam Makhachev luego de un impresionante nocaut sobre Benoit Saint Denis.

Eso no le cayó bien a Justin Gaethje , quien respondió en las redes sociales cuando respondió » Bisping hablando tonterías» después de noquear previamente a Poirier en julio pasado.

En respuesta, Bisping dejó en claro que él no influye en UFC cuando se trata de quién tendrá o no una pelea por el título. Pero Bisping también le recuerda a Gaethje que no puede ser amonestado contra Makhachev en este momento porque ya está programado contra Max Holloway en UFC 300 .

«Justin Gaethje se acercó a mí en Twitter y lo entiendo. No. 1, no soy el el que programa las peleas. Simplemente lo estaba diciendo, wow, con esa actuación y la forma en que se desarrolló la pelea con Dustin Poirier, veo una razón y por qué podría tener esa oportunidad. Pero la razón principal por la que dije eso fue porque Justin Gaethje está peleando contra un peso pluma. Así que ahora mismo estás lleno.

“Islam quiere estar ocupado. Al parecer todavía quiere pelear tres veces este año. Si no estuviera contratado para pelear contra Max Holloway, diría, bueno, eso no tiene sentido, Justin Gaethje es el indicado. Pero está reservado, así de simple. ¿Y adivina qué? Estás luchando contra alguien que no se llama Islam Makhachev. Estás peleando contra alguien que ni siquiera es un 155er. Ese es el panorama en el que nos encontramos debido a un contrato que firmó. Nada que ver conmigo.»

El tiempo a menudo triunfa sobre las clasificaciones cuando se trata de peleas por el título de UFC, y eso puede terminar siendo el mayor obstáculo en el camino de Gaethje de regreso a un campeonato. Corrieron rumores de que Makhachev podría pelear tan pronto como en UFC 302 el 1 de junio o posiblemente en UFC 303 el 29 de junio.

Con Gaethje programado para un enfrentamiento de cinco asaltos contra Holloway, un peleador que nunca ha sido derrotado por golpes, las probabilidades son buenas de que esos dos no salgan ilesos de su batalla en UFC 300. Darse la vuelta y pelear de nuevo tan rápido como seis semanas después parece poco realista, pero todo es posible.