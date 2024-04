Ronda Rousey: «Stephanie McMahon es una amiga»

No todos los recuerdos que Ronda Rousey guarda de la WWE son negativos. Cualquiera pensaría que sí cuando dijo que es una mi*rda y que no volverá, que es difícil diferenciar a la persona del personaje con Vince McMahon, que la cultura en la compañía es sexista y patriarcal, mandó por ahí a Bruce Prichard y John Laurinaitis, de quien piensa que es un síntoma de todo lo malo, o cuando acusó a Drew Gulak de mala conducta. Aunque entre medias también elogió a Triple H.

► Ronda Rousey de Stephanie McMahon

Y más recientemente explicaba que tiene buena relación con Stephanie McMahon:

«Ella es simplemente una amiga genuina. Desde el principio. Se suponía que debíamos ser enemigas en el ring, pero generalmente estás más cerca de la persona con la que estás en conflicto. Éramos las que nos golpeábamos cada semana, y ella fue quien me guió y me enseñó sobre las complejidades de la industria. Fue mi guía cuando no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Siempre estaré agradecida con ella. No puedo expresar lo suficiente lo grandiosa que es«, dijo Rousey a KTLA.

La verdad es que las dos siempre han hablado bien la una de la otra. Esto decía Stephanie en 2021:

«La mujer más mala del planeta, Ronda Rousey, me inspira. Fue la primera mujer estadounidense en ganar una medalla en Judo en los Juegos Olímpicos, cambió la cara de las MMA, aboga por la salud mental y la igualdad. Y, lo más importante, no tiene complejos ni culpas».

Ronda Rousey y Kurt Angle Angle salieron victoriosos sobre Stephanie McMahon y Triple H en WrestleMania 34, marcando el inicio del primer año de la «Rowdy» en la WWE.