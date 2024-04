Cody Rhodes: «Me gusta el término Era del Renacimiento»

A lo largo de la historia de la WWE ha habido varias épocas destacadas, desde la Golden Era hasta la PG Era pasando por New Generation Era, la Attitude Era o la Ruthless Aggression Era.

La Era de la Actitud fue una de las más icónicas y controvertidas de todas ellas y desde su final no han faltado quienes han querido recuperarla, como si las siguientes vivieran a su sombra.

► WWE, ¿en la Era del Renacimiento?

En cambio, Cody Rhodes cree que han iniciado una nueva, según explica en Fox News Digital.

«He escuchado que se le llama la Era del Renacimiento, y realmente me gusta esa perspectiva. Para mí, como luchador, lo que más me emociona es que ya no tenemos que estar a la sombra de la Attitude Era, porque en los últimos dos años hemos tenido un negocio mejor del que ellos jamás tuvieron, y ellos hicieron un negocio excepcional, increíble, asombroso. Solo estoy haciendo comparaciones en un nivel blanco y negro, dólares y centavos, en términos de lo que WWE ha logrado en los últimos dos años.

«Mencioné el Renacimiento debido a todas las cosas que estamos intentando, el cambio en la programación y también en los personajes. Ahora apelan de manera diferente. Cada año tiene su sello distintivo. Estuvo la Hulkamania: comer tus vitaminas y decir tus oraciones. Estuvo la Attitude Era: el tipo de televisión caótica al estilo de Jerry Springer. Ahora, tenemos superestrellas más relatables, que llegan a diferentes segmentos del público. Todavía tenemos personajes que son más grandes que la vida misma, sin duda, pero todo eso se está fusionando en esta era muy, como dije, del Renacimiento.'»