Al contrario que en WrestleMania 39, donde se unió a Lita y Becky Lynch para derrotar a Damage CTRL, Trish Stratus no estuvo en WrestleMania XL, pero sí vio el evento y comparte cuál fue para ella el mejor momento.

«¡Qué noche! ¡Qué fin de semana! Fue increíble ver cómo el Lincoln Financial Field enloquecía al final del evento. ¡Aún más sorprendente pensar que eso era un lunes típico en mis días! ¡Increíble!

«El punto culminante de la noche fue estar allí para el momento de Bayley. Nadie merece ese reconocimiento, ese aplauso de la multitud, ese momento más que ella. ¡Y qué combate! Bayley e IYO SKY lo hicieron fenomenal. ¡Felicidades a ambas!

«Ah, y hola, Ian Maxion, con el cabello y el maquillaje. ¡Finalmente pudimos tener una sesión juntos! ¡Me encantó el resultado!

«¡Un gran reconocimiento a todo el equipo de maquillaje y peluquería! ¡No pueden imaginar lo duro que trabajan! Y los looks que lograron este fin de semana, ¡simplemente increíbles! ¡Verdaderamente VIPs de XL!».

— Trish Stratus (@trishstratuscom) April 8, 2024