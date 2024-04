► Ric Flair felicita a Cody Rhodes y Roman Reigns

La leyenda viviente Ric Flair se rinde ante Cody Rhodes y Roman Reigns por lo que hicieron en WrestleMania XL. Los dos luchadores dieron un espectáculo batallando por el Campeonato Universal Indiscutible en el combate que cerró el gran evento de la WWE.

Congrats @CodyRhodes & @WWERomanReigns For Providing One Of The Most Athletic And Believable Main Events That I’ve Seen In A Long Time. I Hate The Interference, But It All Played Out In Your Favor And It Made The Show More Enjoyable To Watch. I Respect You Both. Thankful To Know… pic.twitter.com/wkYrYQWPfm

