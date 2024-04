Jey Uso: «The Bloodline Saga solo está empezando»

Todo estaba centrado en la celebración de Cody Rhodes como nuevo Campeón Universal Indiscutible WWE en el cuadrilátero de WrestleMania XL pero Roman Reigns se fue del escenario junto a Paul Heyman y los dos se abrazaron sin poder contener la emoción antes de abandonarlo.

Another view of Roman Reigns hugging Paul Heyman at the end of #WrestleMania pic.twitter.com/Js553TDoKa — Cultaholic Wrestling (@Cultaholic) April 8, 2024

► The Bloodline Saga continuará

Junto a las imágenes, como si de una serie se tratara (¿acaso no lo es?) podría haber aparecido un letrero que dijera: «Continuará…». Podría pensarse que The Bloodline Saga ha terminado con la caída del «Tribal Chief». Nada más lejos de la realidad, según piensa Jey Uso.

«Es increíble porque ya ha terminado. Incluso el reinado, ver a [Roman] irse sin el cinturón, normalmente él es quien cierra el espectáculo, ¿verdad? Él es el que tiene los grandes fuegos artificiales. Pero todos vamos a tener que acostumbrarnos. Ver a todos los grandes ahí fuera. Estar junto a John Cena, en serio, estaba mirando a John Cena como, ‘Hombre, estás aquí’. Viendo a Randy allí. Ahí está ‘Sí’ LA Knight. También soy un fan, ¿sabes? Pero siento que la historia aún se está escribiendo. ¿Sabes a lo que me refiero? No creo que haya terminado. Para ser honesto, creo que apenas estamos empezando. De verdad, estoy emocionado por ver cómo se desarrolla, y estoy emocionado porque la gente vaya en este viaje con nosotros. Se lo merecen», explica el samoano en WWE’s The Bump.

► Más de WrestleMania XL