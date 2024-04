Rhea Ripley: «Tuve un ataque de pánico antes de WrestleMania XL»

La lucha de Rhea Ripley contra Becky Lynch por el Campeonato Mundial de WWE en WrestleMania XL pudo no haberse llevado a cabo. Si anteriormente conocíamos que «The Man» estuvo enferma durante la semana del gran evento, ahora descubrimos que «Mami» tuvo un ataque de pánico dos horas antes.

► Rhea Ripley tuvo un ataque de pánico

«Es bastante curioso cómo funciona todo en este mundo tan loco. Literalmente estaba teniendo un ataque de pánico dos horas antes de cruzar el telón, temblando violentamente de nervios. Si no te pones nervioso antes de salir, especialmente en WrestleMania, obviamente no lo amas lo suficiente. Así lo veo yo. Por eso me alegra que los nervios estuvieran presentes. Pero al mismo tiempo, sentía que se apoderaban de mi cuerpo.

«Así que cuando finalmente pude dar el paso al escenario con la banda Motionless in White, todos esos nervios que tenía desaparecieron. Estaba en mi zona, moshando como si estuviera en un pequeño mosh pit. Estaba viviendo el momento, y eso es lo que amo de este negocio. Tenemos la oportunidad de vivir el momento la mayor parte del tiempo. Simplemente me transformo en Rhea Ripley, y al instante me siento cómoda, lista para salir y lista para luchar», reveló la campeona en WWE World.

► Más de WrestleMania XL