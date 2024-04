Dominik Mysterio y Santos Escobar fueron derrotados por Rey Mysterio y Andrade en la Noche 1 de WrestleMania XL. Nunca sabremos qué hubiera pasado de no haber intervenido los dos jugadores de los Philadelphia Eagles de la NFL pero el resultado fue provocado por la intervención de Jason Kelce y Lane Johnson en favor de «The Master of the 619» y «El Ídolo».

► Dominik Mysterio protesta

En un primer momento los derrotados no tuvieron nada que decir -al final, ellos basan sus triunfos en gran parte en las trampas; además, Dominik celebró con Damian Priest su coronación como nuevo Campeón Mundial de Peso Pesado– pero durante su reciente aparición en The Ringer Wrestling Show el integrante del Judgment Day protestó por lo sucedido en el gran evento de la WWE.

«Para nada, déjame corregirte ahí mismo. Puede que me hayas visto atacando a la LWO y aliándome con Legado Del Fantasma, pero al final del día, yo soy del Judgment Day. Mi familia es el Judgment Day. Controlamos la WWE, si no te has dado cuenta al vernos en SmackDown, Raw e incluso cuando tenemos que ir a NXT y poner en su lugar a esos jóvenes.»

«Pero, según lo veo yo, con los últimos dos WrestleManias, parece que mi papá constantemente necesita ayuda de otras personas para intentar vencerme. Anoche, fueron solo dos tipos con barrigas de cerveza que entraron al ring y decidieron poner sus manos sobre mí, lo cual debería haber sido descalificado, pero en fin. Es lo que es.»

