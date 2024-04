WrestleMania XL será recordado por la coronación de Cody Rhodes como nuevo Campeón Universal Indiscutible WWE al vencer a Roman Reigns terminando con su reinado histórico así como con su propia historia en una lucha absolutamente de locura. Pero el combate que abrió la Noche 2 con Seth Rollins versus Drew McIntyre por el Campeonato Mundial de Peso Pesado también fue categóricamente impresionante. «The Scottish Warrior» ganó el título pero fue destronado por Damian Priest, que cobró su maletín de Money in the Bank.

► Damian Priest, nuevo Campeón Mundial de Peso Pesado

Y una vez acabado el evento, el nuevo monarca compartió sus pensamientos en la conferencia de prensa:

«Es una de esas cosas que resulta realmente difícil de describir con palabras. Es como, ¿qué está sucediendo? Desde hace dos años, cuando formamos The Judgment Day, había una especie de idea de utilizar talentos que podrían ser, o que habían sido, protagonistas principales, pero que estaban un poco en el limbo. Luego tomó un rumbo diferente, y siendo sincero, hubo un momento en el que no estaba seguro de que fuera a funcionar. Pensé que estaba acabado. Ni siquiera estaba seguro de seguir aquí con la empresa, para ser honesto. Entonces, no sé. Fue la incorporación, obviamente, de Finn Bálor, Rhea, luego Dom, y ahora JD, siento que todas nuestras diferencias crearon algo especial. Todos sacamos lo mejor de los demás.

«Luego, llegamos a Puerto Rico, y ese evento, que aún hoy en día, fue uno de los combates más importantes de mi carrera. La victoria o la derrota fueron irrelevantes. Se trataba de representación y de lo que podíamos hacer para demostrar que la empresa, en otro país o en otro entorno, podría tener éxito. Ahora, ves el negocio que estamos haciendo en todos estos otros países, quiero decir, Australia fue increíble. Luego llegamos a Money in the Bank, que fue en Londres, y eso fue genial. Pero aún así, nunca sabes qué va a pasar.

«Me llevó un minuto cobrarlo, pero estamos hablando de uno de los WrestleMania más grandes, si no el más grande de todos los tiempos, en una ciudad que estaba a 20 minutos de donde comencé mi carrera. Lo hice frente a mi padre, mis hermanos, amigos; uno de los momentos más geniales de mi vida. Un saludo a la multitud de Filadelfia, porque hicieron que eso fuera realmente especial».

