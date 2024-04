Pensando dos veces no tendría sentido que así fuera, en un momento tan especial, pero cuando Brandi Rhodes apareció junto a Cody Rhodes durante su entrada en la Noche 2 de WrestleMania XL por la mente de un servidor pasó la idea de que algunos fans abuchearan a la esposa del «American Nightmare», quien nunca ha terminado de ser bien vista en la comunidad luchística. De hecho, debido a ella, entre otras cosas, los seguidores de AEW se volvieron contra el luchador en su momento. En realidad, el Universo WWE se alegró de verla a su lado.

Dicho esto, ¿es posible que un día también los fanáticos de WWE den la espalda a Cody? Ya lo sabemos, en la lucha libre, nunca digas nunca. Ahora mismo parece imposible puesto que es su héroe favorito pero quién sabe. Bueno, en realidad, Dijak, sí lo sabe. La Superestrella de NXT cree que eso sucederá algún día, como adelanta en X:

It won’t be tomorrow, it won’t be next week, it won’t be next month, might not even be next year… but one day you guys are gonna turn so hard on Cody and boo his ass out of the building and when that day comes all I’m going to do is reference this post and tell you I was right.

— DIJAK (@DijakWWE) April 8, 2024