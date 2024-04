Cody Rhodes: «Brandi fue una bendición en WrestleMania XL»

Cody Rhodes confirmó previo a WrestleMania XL que Brandi Rhodes estaría en el evento:

«No estoy seguro si ‘involucrada’ es la mejor forma de expresarlo. No querría que estuviera en peligro. Sin embargo, creo que verás a Brandi en WrestleMania. Para mí, eso significará mucho. Esa mujer fue enormemente culpada y, simplemente, malinformada. Todos saben quiénes son los que estuvieron involucrados. Si alguna vez hubo un momento para que ella se sintiera como una princesa y como alguien que hizo mucho más por nosotros. Hay tantas personas trabajando en AEW a las que ella fue la que mencionó. Ella fue la que quiso mantenerlas en el grupo cuando algo salió mal. Cómo fue tratada después de su partida, no es solo por parte de ninguna empresa, sino en general, me enfureció hasta el día de hoy. Ella tuvo una gran experiencia el año pasado, sintió ese amor de nuevo. Espero eso. No podría hacer esto sin ella.»

Finalmente, ella lo acompañó en su entrada al combate con Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE y lo hizo después cuando su esposo se coronó. Por la mañana, «The American Nightmare» acudió al programa The Today Show y destacó la participación de su esposa:

«El momento más tranquilo que experimenté, y a la vez el más hermoso y especial, fue hacer mi entrada junto a mi esposa anoche. Eso es lo más genuino que puede haber. No podría realizar todo esto ni hacer los sacrificios necesarios sin su apoyo. Me siento bendecido de que ella haya sido parte de ese momento, y WWE simplemente lo hizo perfecto.»

