Brandi Rhodes no ha estado en absoluto involucrada en todo lo que ha hecho Cody Rhodes desde que volvió a la WWE en 2022 pero ocasionalmente ha hablado de ello en redes sociales, por ejemplo, amenazando a The Rock por sus ataques a su esposo.

► Brandi Rhodes en WrestleMania 40

Antaño, en especial en AEW, ella tuvo mucho que ver en las historias del «American Nightmare» y si bien en la actualidad no es así, ¿podría participar en WrestleMania 40? De momento, el luchador responde a esta pregunta en The MMA Hour with Ariel Helwani.

«No estoy seguro si ‘involucrada’ es la mejor forma de expresarlo. No querría que estuviera en peligro. Sin embargo, creo que verás a Brandi en WrestleMania. Para mí, eso significará mucho. Esa mujer fue enormemente culpada y, simplemente, malinformada. Todos saben quiénes son los que estuvieron involucrados. Si alguna vez hubo un momento para que ella se sintiera como una princesa y como alguien que hizo mucho más por nosotros. Hay tantas personas trabajando en AEW a las que ella fue la que mencionó. Ella fue la que quiso mantenerlas en el grupo cuando algo salió mal. Cómo fue tratada después de su partida, no es solo por parte de ninguna empresa, sino en general, me enfureció hasta el día de hoy. Ella tuvo una gran experiencia el año pasado, sintió ese amor de nuevo. Espero eso. No podría hacer esto sin ella.»

