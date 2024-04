Liv Morgan revela estar contenta de que Rhea Ripley retuviera el Campeonato Mundial de la WWE ante Becky Lynch en WrestleMania XL.

La que fuera Campeona SmackDown cuando este título aún no había sido transformado en el de «Mami» quedó fuera del magno evento de WWE.

► Liv Morgan, feliz por Rhea Ripley

No obstante, eso no la ha hecho olvidarse de que su misión es vengarse de la misma Rhea, quien fuera su compañera de equipo y amiga.

«Puedo decir que he sido muy, muy, muy estratégica. He sido muy, muy, muy paciente. La gira de venganza está en marcha, y si yo fuera ustedes esta noche, me vigilaría.

«Estoy contenta de que Rhea haya ganado. ¿Sabes por qué estoy feliz de que ella haya ganado? Porque seré yo quien le quite todo. Soy muy consciente de lo que Rhea es capaz. Conozco muy bien su grandeza, pero no será a costa de mi carrera», señala en WWE’s The Bump.

La luchadora comentó también que no estaba animando a Ripley, pero la victoria de Rhea era el resultado que ella quería. Además, insinuó que daría un paso en su gira de venganza en el episodio del 8 de abril de WWE RAW.

