SÚPER LUCHAS presenta; Lo Mejor de la Lucha Libre en 2025

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Sorpresa del 2025

WWE compra AAA

El 2025 fue un año lleno de sorpresas. Baste ver las menciones honoríficas de esta categoría. En otras circunstancias, muchas de ellas bien podrían haber ocupado el primer puesto, pero optamos por la inesperada compra de AAA por parte de WWE. En perspectiva, muchos ahora podrían decir que se veía venir. Sin embargo, fue algo que tomó a todos con la guardia baja. Si el anuncio de una alianza habría sido lo suficientemente tremendo, el que fuera una compra provocó un revuelo mediático, un alud de especulaciones; lo mismo desasosiego que esperanza. No hubo otra noticia relacionada con la lucha libre profesional que tuviera más impacto en México, pues cimbró hasta los cimientos mismos de la industria de una manera tal que podemos afirmar que nada volverá a ser igual. En el futuro, los cronistas tomarán este suceso como punto de referencia para fijar un antes y un después en la historia de la lucha mexicana.

Menciones honoríficas:

Novato del 2025

Senka Akatsuki

Hacía tiempo que una «rookie» no generaba tanto ruido en el ámbito del joshi puroresu. Senka Akatsuki debutó casi a la par que otra novata, Sora Ayame, a finales del pasado año, con Marvelous como primer escenario, ambas bajo la tutela de Chigusa Nagayo. Y de inmediato, por los atuendos que portaban, recordando a los característicos de color rojo y azul que décadas atrás vestían Nagayo y Lioness Asuka, las comparaciones inundaron los foros luchísticos, acrecentándose a raíz del viral duelo (de apenas cinco minutos) que el pasado abril Akatsuki disputó contra Aja Kong en Las Vegas. Pero mejor que la nueva Chigusa Nagayo, esperamos que Senka Akatsuki sea la primera Senka Akatsuki. Visto lo visto hasta ahora, será suficiente.

Menciones honoríficas:

Kendal Grey — Ninguna gladiadora salida del Performance Center había mostrado tal talento en su primer año . Campeona EVOLVE, es una de las razones por las que esta marca se ha convertido en la más interesante del 2025 dentro del panorama de WWE. Y ya se le queda muy pequeña.

— Ninguna gladiadora salida del Performance Center . Campeona EVOLVE, es una de las razones por las que esta marca se ha convertido en la más interesante del 2025 dentro del panorama de WWE. Y ya se le queda muy pequeña. Péndulo — Despuntó como el «MVP» del último Torneo de Escuelas del CMLL, dando el triunfo a CDMX. «La Seria y Estable» parece tener grandes expectativas depositadas sobre este prospecto que el presente mes debutó con victoria en su primer mano a mano.

— Despuntó como el «MVP» del último Torneo de Escuelas del CMLL, dando el triunfo a CDMX. que el presente mes debutó con victoria en su primer mano a mano. Ángel Reyes — Tras Zozaya, probablemente suponga el próximo luchador español en firmar con alguna gran compañía. Si Tetsuya Naito decidió «apadrinarlo» como tercer miembro honorífico de Los Tranquilos de Japón, por algo será.

Mánager del 2025

Don Callis

En 2023 ya distinguimos a Don Callis con tal honor, cuando el gran proyecto de su particular familia luchística acababa de iniciarse y era la persona más odiada por Tony Schiavone, superando incluso a MJF. Hoy, con 12 miembros, entre ellos Konosuke Takeshita (actual Campeón Mundial de Peso Completo IWGP) y Kazuchika Okada, cuyos roces en los últimos meses disponen un esperadísimo duelo, desconocemos dónde está el límite de esta facción que tras el fin del reinado de Jon Moxley en All In: Texas y el progresivo desmoronamiento de los Death Riders se ha posicionado como la principal en el panorama luchístico. Dos años después, Don Callis ya no es sólo la persona más odiada por Tony Schiavone, sino por todos los seguidores de AEW.

Menciones honoríficas:

Programador del 2025

Departamento de programación del CMLL

Programar lucha libre es, en apariencia, una tarea sencilla, pero en realidad es algo muy complicado. La mayoría de los fans no se imaginan cuánto. Y en el caso del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde aparentemente sería todavía más fácil debido a que se trabaja en base a fórmulas, hacer cambios y mejoras en el producto se vuelve una labor titánica, pues es importante todo lo nuevo que se construya se lleve a cabo mientras los cimientos de la empresa (historia, tradición y seriedad) se mantengan firmes. En los años recientes, bajo la gestión de Salvador Lutteroth III, y con mayor impulso a las ideas de Julio César Rivera, el CMLL ha logrado mostrar cambios que son al mismo tiempo revolucionarios e imperceptibles. Mayor apertura, alianzas internacionales y el énfasis en crear estrellas jóvenes han logrado captar nuevo publico. Y el resultado salta a la vista: los aficionados no dejan de abarrotar la Arena México, la Arena Coliseo, la Arena Coliseo de Occidente y la Arena Puebla, logrando un año histórico.

Menciones honoríficas:

Taro Okada . En 2024, y sin experiencia previa alguna dentro del ámbito luchístico, Okada tuvo un año exitoso como «booker» de Stardom . En 2025, ya nadie echa de menos a Rossy Ogawa , cuya salida muchos pensaban marcaría el inicio de una época de vacas flacas para la empresa. Todo lo contrario.

. En 2024, y sin experiencia previa alguna dentro del ámbito luchístico, Okada tuvo un año exitoso como «booker» de . , cuya salida muchos pensaban marcaría el inicio de una época de vacas flacas para la empresa. Todo lo contrario. Tony Khan . Parafraseando a Eric Bischoff (quién lo diría), « AEW es como un estudio de arte». Tal filosofía, agudizada por Khan durante el último año, quizá no esté atrayendo a tantos nuevos seguidores como debiera, pero ha permitido que el producto se consolide definitivamente .

. Parafraseando a Eric Bischoff (quién lo diría), « es como un estudio de arte». Tal filosofía, agudizada por Khan durante el último año, quizá no esté atrayendo a tantos nuevos seguidores como debiera, pero . Dann Read. Luego de años de infatigable trabajo, el hombre que mueve los hilos tras bambalinas de Pro-Wrestling: EVE, promotora femenil más exitosa hoy día y una de las que mejores shows ofrece de todo el panorama mundial, merece un reconocimiento. 2026 promete ser aún más grande para EVE.

Programa semanal del 2025

AEW Dynamite

Desde que recuperamos estas reviews anuales en 2022, la única categoría cuyo «ganador» se ha mantenido inamovible es la que nos ocupa. Por cuarto año, el programa semanal insignia de AEW supone también el programa semanal por antonomasia del panorama luchístico. Y considerando la calidad de lo que presentan otras compañías en la pequeña pantalla, parece que Dynamite lo seguirá siendo durante mucho tiempo; cuanto menos, durante el tiempo que la propia AEW mantenga su posición dentro de la industria. Este 2025, lejos de dormirse en los laureles, e instados por unos ratings que no acaban de volver a cifras pretéritas, los Élite han conjuntado probablemente el mejor año televisivo de su historia, visitando además nuevos territorios (ese memorable Grand Slam México), a un nivel similar que el mostrado en sus PPV.

Menciones honoríficas:

WWE RAW . Aunque la calidad del producto semanal de WWE en 2025 no resultara brillante, la marca roja fue la que menos acusó el bajón en el año donde, por primera vez, este show se emitió completamente fuera de la televisión tradicional tal y como la conocemos, con un digno rendimiento.

. Aunque la calidad del producto semanal de WWE en 2025 no resultara brillante, en el año donde, por primera vez, este show se emitió completamente fuera de la televisión tradicional tal y como la conocemos, con un digno rendimiento. AEW Collision . Tras la desaparición de Rampage, Collision asumió en solitario el rol de programa secundario de AEW, pero compartiendo esta vez casi todos los episodios especiales con Dynamite y desde All Out, sirviendo de «kickoff» para los eventos de PPV.

. Tras la desaparición de Rampage, Collision asumió en solitario el rol de programa secundario de AEW, pero y desde All Out, sirviendo de «kickoff» para los eventos de PPV. WWE EVOLVE. Antes que por NXT, el futuro de WWE pasa por este escenario de desarrollo, sucesor espiritual de la desaparecida promotora homónima de Gabe Sapolsky. Si hablamos de programas semanales, la completa revelación del año.

Evento del 2025

All-Star Grand Queendom (Stardom)

Dos años atrás, la cita magna de Stardom hizo que esta empresa elevara sus estándares a un nivel que la lucha libre femenil no había visto desde AJW, batiendo además su récord de público. Y tras el cese de Rossy Ogawa y la marcha de dos de sus nombres estelares, Giulia y Utami Hayashashita, la resiliencia de Stardom fue puesta a prueba. Por ello, el valor de All-Star Grand Queendom 2025, superando esa cifra de asistencia (ampliamente, con 7,503 espectadores) resulta aún mayor. Evento marcado, para más inri, por la despedida que tuvieron allí Mayu Iwatani y Tam Nakano; esta última, protagonista de un combate de retiro sobre el que los seguidores hablarán durante décadas venideras, cuando recuerden aquel 27 de abril como lo que fue: la celebración de una nueva época dorada del joshi puroresu.

Menciones honoríficas:

Grand Slam Mexico (AEW y CMLL) — El show conjunto top del 2025, por delante de Forbidden Door, no se emitió vía PPV, sino en TBS. Todo un hito colaborativo, tan exitoso que puso en alerta a WWE , con el gigante moviendo ficha para acabar de cerrar la adquisición de AAA.

— El show conjunto top del 2025, por delante de Forbidden Door, no se emitió vía PPV, sino en TBS. , con el gigante moviendo ficha para acabar de cerrar la adquisición de AAA. Meiko Satomura THE FINAL (Sendai Girls) — Una de las mejores gladiadoras de la historia, Satomura sólo podía despedirse de los rings así: con un evento a la altura de su leyenda , rodeada de otras veteranas ilustres y sus principales pupilas. El final de «The Final Boss».

— Una de las mejores gladiadoras de la historia, Satomura sólo podía despedirse de los rings así: , rodeada de otras veteranas ilustres y sus principales pupilas. El final de «The Final Boss». Blood & Guts (AEW) — Que la casa Élite haya conseguido normalizar tales dosis de violencia cada temporada a nivel «mainstream» en televisión, y presentándola de tan brillante manera, evidencia el impacto de la compañía en la lucha libre actual; tanto para bien como para mal.

Empresa del 2025

CMLL

A pesar de que el CMLL —la empresa promotora de lucha libre profesional más antigua del mundo— siempre podía presumir de una estabilidad a toda prueba, nunca la habríamos imaginado encabezando esta lista, pues competir con gigantes multimillonarios no es algo sencillo. Sin embargo, el CMLL pudo recalibrarse de tal manera que, con cambios leves, casi imperceptibles (los que le valieron también nuestro reconocimiento en la categoría de «Programador del año»), dio el viraje necesario para pasar de ser una compañía de nicho y destino turístico a una Meca luchística. En mucho le ayudó su alianza con AEW y el inexplicable renacimiento de Místico como fenómeno de masas, así como el desfase de muchas estrellas del pasado para darle valor al talento joven. Y el resultado salta a la vista: lleno tras lleno en todos sus locales; más de un millón de boletos vendidos solo en la Arena México, algo que no se había visto en ninguna arena del mundo en ningún momento de la historia. El éxito que vive el CMLL en estos momentos (un verdadero boom) contrasta con el mal año que tuvieron tanto WWE como NJPW, aunque esperamos que 2026 sea más complicado.

Menciones honoríficas:

Stardom — Como ya comentamos en las categorías de Programador y Evento del 2025, la empresa ha dado todo un golpe sobre la mesa, silenciando a todos los agoreros que preveían un duro cambio de ciclo. Stardom es todavía más grande a pesar de Marigold y su intento de alternativa.

— Como ya comentamos en las categorías de Programador y Evento del 2025, la empresa ha dado todo un golpe sobre la mesa, silenciando a todos los agoreros que preveían un duro cambio de ciclo. Stardom a pesar de Marigold y su intento de alternativa. AEW — Aunque falte traducirse en mejores ratings, la consistencia de su producto (especialmente el televisivo) ha devuelto a los Élite una candencia que no tenían desde 2021, consolidados como el segundo gigante de la industria tras WWE , y a bastante distancia del resto.

— Aunque falte traducirse en mejores ratings, la consistencia de su producto (especialmente el televisivo) ha devuelto a los Élite una candencia que no tenían desde 2021, , y a bastante distancia del resto. EVE — Pocas promotoras pueden presumir de ofrecer unos shows tan divertidos. Esto no era un secreto para quienes seguimos la escena británica, pero ahora, a raíz de su acuerdo de colaboración con AEW, un buen puñado de aficionados más en todo el mundo tiene constancia de EVE.

Rivalidad del 2025

Tam Nakano-Saya Kamitani

Hablar de esta historia es hablar de la edad dorada de Stardom. Véase, la actual, coincidiendo con el debut de Saya Kamitani de la mano de Tam Nakano, seis años atrás. Ya entonces, Nakano parecía intuir que el alma de Kamitani acabaría corrompida, como así pudo confirmar en el epílogo de Dream Queendom 2024. Y sintiéndose culpable por haber creado a un monstruo, retó a su exprotegida a un «Loser Leaves Stardom», del que salió derrotada. Sin embargo, Kamitani quería más: quería retirar a Nakano, poniendo su propia carrera en juego un mes después, venciéndola de nuevo en el estelar de All-Star Grand Queendom. “Estoy lista para perderlo todo. Si es lo que hace falta para mostrarle lo que realmente significa el amor, lo apostaré todo”, dijo Nakano antes del evento. Y Kamitani acabó por entenderlo, entre pétalos blancos y negros.

Menciones honoríficas:

Lucha del 2025

Místico vs. MJF (c), máscara contra título | 92 aniversario del CMLL

Desde aquel entre Atlantis y Villano III en el Homenaje a Dos Leyendas del 2000, ningún duelo de apuestas había resonado tanto en la industria como el protagonizado por Místico y MJF el pasado 19 de septiembre, donde el mexicano puso sobre la mesa su máscara y el estadounidense se jugó el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto. Que, según Dave Meltzer, se convirtiera en el primer combate de cinco estrellas acaecido en el CMLL, así lo refleja. Viniendo de un historiador luchístico como Meltzer, parece una valoración, irónicamente, muy presentista. Sin embargo, ¿quién podría argumentar que no estuvo a la altura de las mejores batallas que se han dado sobre la Arena México? Tal vez ese sea el problema de los clásicos instantáneos: que no necesitan que miremos atrás.

Menciones honoríficas:

Pareja del 2025

Knockout Brothers

Como expuso OSKAR tras ser nombrado junto a Yuto-Ice mejor «tag team» del 2025 según Tokyo Sports: «En cuatro meses y sólo 13 combates este año en Japón, ya hemos hecho suficiente para ser nombrados mejor equipo. Ganar los títulos [el Campeonato de Parejas IWGP] en nuestro primer intento [el pasado septiembre, durante Destruction In Kobe] fue prueba suficiente». Dentro de un panorama escaso de verdaderas duplas puras, NJPW necesitaba una que agitara el avispero, con la confianza que ofrece, además, haberla forjado dentro de su seno. Y SÚPER LUCHAS también tiene en cuenta las implicaciones de los Knockout Brothers (como Young Blood) en la escena independiente, donde portaron las correas por equipos de wXw y Pro Wrestling Holland hasta marzo, antes de reincorporarse al «King of Sports».

Menciones honoríficas:

FTR — Su regreso al bando rudo (rudísimo), ganándose a Adam Copeland y Christian Cage de enemigos, les devolvió al candelero, potenciando sus personajes con el añadido de Big Stoke. Un año culminado con la consecución, por tercera vez, del Campeonato Mundial de Parejas AEW .

— Su regreso al bando rudo (rudísimo), ganándose a Adam Copeland y Christian Cage de enemigos, les devolvió al candelero, potenciando sus personajes con el añadido de Big Stoke. Un año culminado con . Team 200kg — Pilar fundamental en el gran 2025 que ha conjuntado Sendai Girls , Chihiro Hashimoto y Yuu recuperaron los cinturones de duplas de la promotora y pudieron llevar su arte a una diversidad de escenarios (Stardom o DDT Pro Wrestling) sin precedentes en sus carreras.

— , Chihiro Hashimoto y Yuu recuperaron los cinturones de duplas de la promotora y pudieron llevar su arte a una diversidad de escenarios (Stardom o DDT Pro Wrestling) sin precedentes en sus carreras. Young Guns — Con RevPro como principal base de desempeño, donde reinan desde el pasado marzo, Luke Jacobs e Ethan Allen han protagonizado probablemente una mayor cantidad de combates excelsos que ningún otro tándem en los últimos 12 meses.

Luchadora del 2025

Mercedes Moné

Como indicamos en cada introducción de nuestros particulares Premios SÚPER LUCHAS, el criterio «deportivo» es un factor clave a la hora de valorar el año de cada talento. Ergo, resultaría fácil justificar la elección de Mercedes Moné en base a la cantidad de títulos obtenidos por la gladiadora durante 2025 (nueve en total), unido al hecho de que ostente el Campeonato TBS desde mayo de 2024. Pero «Ultimo Moné» es sólo un «gimmick». Lo que verdaderamente perdurará de ella una vez cuelgue las botas va más allá de títulos. Se trata de cargar a sus espaldas con la lucha libre femenil y elevarla por todo el mundo con grandes combates ante talentosas rivales, desde Canadá a Malasia, pasando por Dinamarca. «The CEO» tenía un plan cuando dejó WWE, y ya hemos comprobado que no era un brindis al sol.

Menciones honoríficas:

Sareee — Luchadora del 2024 a nuestro juicio, podría haber repetido perfectamente consideración . Aunque perdiera el título de Marigold, a posteriori fue Campeona IWGP, amén de mantener el título mundial de Sukeban hasta el pasado mes. Por el camino, conjuntó una trilogía antológica con Syuri.

— Luchadora del 2024 a nuestro juicio, . Aunque perdiera el título de Marigold, a posteriori fue Campeona IWGP, amén de mantener el título mundial de Sukeban hasta el pasado mes. Por el camino, conjuntó una trilogía antológica con Syuri. Stephanie Vaquer — Ha caído de pie la chilena en WWE. Febrero la vio conquistar el Campeonato Femenil Norteamericano NXT, marzo el Campeonato NXT y septiembre el Campeonato Mundial Femenil, que todavía porta. La expresión «ascenso meteórico» se queda corta .

— Ha caído de pie la chilena en WWE. Febrero la vio conquistar el marzo el Campeonato NXT y septiembre el Campeonato Mundial Femenil, que todavía porta. . Syuri — Decidió permanecer en Stardom y no seguir los pasos de Mayu Iwatani, Utami Hayashishita o Giulia. Y pese a cierto protagonismo perdido en los carteles, parece irle bien: dos conquistas del Campeonato Femenil IWGP e internacionalización de su nombre debutando para AEW e EVE.

Luchador del 2025

Místico

Místico es un caso singular. Es el único luchador mexicano responsable de un boom, el de hace veinte años. Y ahora es punta de lanza del nuevo boom del CMLL —el logrado, en gran parte, gracias a las alianzas con empresas internacionales, particularmente con AEW—. Revivir viejas glorias no es fácil. Santo fue la más grande estrella de la lucha, y siendo ya un veterano que pensaba en el retiro, encontró nueva fama como estrella de cine. Pero Místico lo ha logrado manteniéndose en el ring. En los especiales anuales de SÚPER LUCHAS lo elegimos como Novato del Año en 2004 y como Luchador del Año en 2005, 2006, 2007 y 2009, y para 2011 fue el Luchador de la Década. En el Wrestling Observer, donde no toman mucho en cuenta a los luchadores mexicanos, fue el más taquillero en 2006, el mejor luchador aéreo en 2006 y 2007, el luchador del año en 2006, el más taquillero de la década, y desde 2022 es miembro de su Salón de la Fama… Todo eso es mucho más de lo que cualquiera podría esperar de una carrera exitosa, y parecía que Místico no daría para más después de su malograda etapa en WWE como Sin Cara y su olvidable etapa en AAA como Mízteziz, tras la cual volvió al CMLL como Carístico, casi un segundo del nuevo Místico coliseíno. Pero una vez éste dejó la empresa, el de Tepito volvió a portar el manto de Místico y desde entonces no ha dejado de sumar triunfos. Ya en 2025, ganó el Grand Prix Internacional, tuvo una presentación apoteósica en AEW Dynamite Grand Slam México, derrotó a MJF en la función de Aniversario —arrebatándole el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto— y se consagró por segunda ocasión como ganador de la Opera Cup en MLW, además de llenar arenas a diestra y siniestra, incluso en luchas con nada en juego, como el fenomenal mano a mano con Bandido. Que Místico volviera a ocupar el pedestal de figura más importante de la lucha libre mexicana —y no sólo como un atractivo especial— era tan improbable como casi imposible. Pero lo logró. Y esta hazaña le vale ser nombrado, nuevamente, el Luchador del Año en SÚPER LUCHAS.

Menciones honoríficas:

Konosuke Takeshita — Durante la primera mitad del 2025 ostentó el Campeonato Internacional AEW y el Campeonato de Peso Abierto NEVER; prolegómenos de lo que vendría en octubre: la máxima corona de NJPW, que defenderá en Wrestle Kingdom . Por el camino, «bangers» para dar y regalar.

— Durante la primera mitad del 2025 ostentó el Campeonato Internacional AEW y el Campeonato de Peso Abierto NEVER; prolegómenos de lo que vendría en octubre: . Por el camino, «bangers» para dar y regalar. Zack Sabre Jr./»Hangman» Adam Page (ex aequo) — Fueron estelaristas en los eventos magnos de sus respectivas empresas : uno logró retener el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP (primera vez para un «gaijin») y otro conquistar apoteósicamente el Campeonato Mundial AEW.

— Fueron : uno logró retener el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP (primera vez para un «gaijin») y otro conquistar apoteósicamente el Campeonato Mundial AEW. Bandido — Campeón Mundial ROH y hasta el pasado mes Campeón Mundial de Parejas AEW (junto con Brody King), si algún mexicano puede ser la cara (o en este caso la máscara) de los Élite, no imaginamos un candidato mejor que «el Más Buscado».